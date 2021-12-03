Пятница, 3 Декабря 2021 14:18

АрмИнфо. За последние сутки в Армении провели 6 484 теста на коронавирус, из коих было выявлено 399 случаев заражения (6,1%), при этом выздоровело 995 человек, скончалось - 13 .

Согласно источнику, по положению на 11:00 3 декабря фактическое лечение получает 11 405 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 389 456 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 339 977 человек (14,2% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 319 476 (93,9%), скончалось - 7 644 (2,2%).

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1452 (0,4%).