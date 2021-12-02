Четверг, 2 Декабря 2021 21:07

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 2 декабря в Стокьгольме на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном подробно обсудил нагорно-карабахский конфликт.

Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, собеседники с удовлетворением отметили текущий уровень политического диалога между Арменией и США и динамику его развития.

Мирзоян выразил удовлетворение поддержкой США демократическому развитию в Армении, укреплению потенциала государственных структур, верховенству закона и борьбе с коррупцией. Блинкен выразил полную поддержку американской стороны процессу демократических реформ в Армении.

Глава МИД РА высоко оценил решительную позицию США в вопросе признания Геноцида армян. В этом контексте, коснувшись заявления президента США Джо Байдена о признании Геноцида армян в прошлом году, Мирзоян подчеркнул, что таким образом Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность защите прав человека, а также ценностям и принципам гуманности.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности и стабильности. В этом контексте Арарат Мирзоян представил госсекретарю США ситуацию, сложившуюся в результате вторжения вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения и агрессии против территориальной целостности Армении. В этой связи собеседники подчеркнули важность шагов по деэскалации ситуации.

На встрече подробно был обсужден нагорно-карабахский конфликт. В контексте неотложных гуманитарных вопросов, возникших вследствие развязанной Азербайджаном против Арцаха 44-дневной войны, была подчеркнута важность репатриации армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц.

Министр иностранных дел Армении Мирзоян и госсекретарь США Блинкен подчеркнули необходимость полноценного возобновления мирного процесса, направленного на всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Также была подчеркнута важность роли США как страны-сопредседателя.