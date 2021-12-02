Четверг, 2 Декабря 2021 19:35

АрмИнфо. Пока не удается сформулировать всеобщее согласие, в беседе с радиостанцией "Свобода" сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, коснувшись вчерашнего заседания трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана в Москве.

1 декабря в Москве состоялась встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам разблокирования экономических и транспортных путей в регионе. Как сообщили в офисе вице-премьера Мгера Григоряна, очередное заседание трехсторонней рабочей группы началось накануне, однако не завершилось. Прерванное вчера заседание вице-премьеров в ближайшие дни продолжится. "Только после окончания заседания мы можем говорить о его результатах", - добавили в офисе.

На вопрос радиостанции о том, является ли причиной недостижения согласия то, что Азербайджан настаивает на получении коридора через суверенную территорию Армении, Армен Григорян не дал прямого ответа, заметив лишь, что отсутствие прогресса означает, что Азербайджан не проявляет конструктивизм. "В целом Армения не обсуждала и не будет обсуждать вопрос какой-либо коридорной логики. И в этой связи мы продолжаем настаивать на том, чтобы наши обсуждения оставались полностью в рамках заявления от 9 ноября, заявления от 11 января, а также заявления 26 ноября в Сочи, где нет и не может быть речи о коридоре. Мы готовы к разблокировке, готовы обсуждать восстановление инфраструктуры, которую существовали при Советском Союзе. Мы готовы обсуждать пути, которые могут быть открыты. Дороги, которые Азербайджан предоставит нам, чтобы использовать территорию Азербайджана для связи с другими странами, дороги, по которым у Азербайджана будет возможность связаться с Нахичевань", - сказал он.

На уточняющий вопрос, почему, в таком случае, стороны не могут прийти к общему знаменателю, Григорян ответил. "Как всегда, Армения конструктивна в этом отношении, и готова продвигать дискуссии. Я считаю, что Азербайджан не может проявить такую политическую волю, которая позволила бы ему продвигать достигнутые в Сочи договоренности. Эти договоренности основаны на заявлении от 9 ноября, заявлении от 11 января, договоренностях, достигнутых в Сочи, и процесс разблокировки, которую мы пытаемся реализовать в соответствии с этими документами".

Напомним, что по итогам трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана в Сочи 26 ноября президент России Владимир Путин объявил, что вице- премьеры встретятся в Москве, чтобы подвести итоги и объявить решения, согласованные лидерами на встрече 26 ноября. Отмечается, что до конца года планируется создать механизмы делимитации и демаркации между двумя странами.