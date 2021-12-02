Четверг, 2 Декабря 2021 19:33

АрмИнфо.Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Армению и Азербайджан к активному диалогу по гуманитарным вопросам.

"Мы приветствуем возобновление прямого диалога между Арменией и Азербайджаном, между правительствами обеих стран. Призываем стороны добиться прогресса по гуманитарным вопросам, включая вопрос военнопленных, разминирования, пропавших без вести лиц, расследования по предполагаемым нарушениям прав человека, нарушения международного гуманитарного права", - как передает Интерфакс-Азербайджан, сказал Блинкен выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ в пятницу в Стокгольме.

По его словам, "надеюсь, что мы все, включая Россию, сможем работать в этой области, чтобы добиться прогресса".

Блинкен также призвал Баку и Ереван "решить другие важные проблемы", в частности, начать делимитацию и демаркации границы, восстановления экономических и транспортных коммуникаций, "а также продолжать взаимодействие с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для мирного урегулирования карабахского конфликта".

Как сообщалось ранее, в Брюсселе 15 декабря состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.