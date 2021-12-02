Четверг, 2 Декабря 2021 19:26

АрмИнфо.. В Армении запускается уникальный партнёрский проект в сфере образования - Международная школа лидерства и профессионального развития <Матена>.

Её миссия - содействовать развитию профессиональных навыков и лидерских качеств у тех, кто постоянно стремится к совершенству в своих областях, путём сбора знаний и обмена лучшими мировыми практиками. Об этом сообщается на <неофициальной страничке> известного российского бизнесмена, социального предпринимателя Рубена Варданяна.

Инициаторы проекта и сооснователи школы <Матена> - партнёр-учредитель международной школы UWC Dilijan и Московской школы управления СКОЛКОВО Рубен Варданян и экс-ректор Армянского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор Рубен Айрапетян.

Совместно с партнёрами - Московской школой управления СКОЛКОВО и рядом международных институций (ведущих бизнес-школ и центров профессионального развития из разных регионов мира) - новым образовательным центром будут запущены программы, рассчитанные на руководителей высшего и среднего звена в частном и государственном секторах, а также на собственников бизнеса. В международный попечительский и академический советы школы <Матена> войдут такие видные политические и общественные деятели, представители академического и бизнес-сообщества как Ованнес Авоян -соучредитель и генеральный директор PicsArt, Марта Альберт - управляющий директор QG Family Office, Карлос Гон,экс - глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, Пьер Гурджян - председатель совета директоров Свободного университета Брюсселя (ULB) и другие.

Первые обучающие программы стартуют в первом полугодии 2022 года. Их потенциальными участниками станут жители Армении и региона, представители армянской диаспоры, а также другие международные участники, в том числе из государств - членов Евразийского экономического союза и стран Ближнего Востока.

<Матена> сможет предложить курсы для руководителей органов местного самоуправления и предпринимателей, а также специальные развивающие программы для женщин. Преподавание будет вестись на трёх языках - армянском, русском и английском. Обучение в школе <Матена> будет платным, однако при этом будет разработана система грантов, которая позволит расширить круг участников программ.

Как отмечается в материале, школа <Матена> также внесёт свой вклад в реализацию стратегических целей общественной инициативы The Future Armenian, созданной по инициативе Рубена Варданяна, недавно заявившего о своем намерении заняться политической деятельностью.