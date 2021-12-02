Четверг, 2 Декабря 2021 19:25

АрмИнфо.2 декабря около 10:30 азербайджанская сторона обстреляла позиции, расположенные в направлении общины Кармир Шука Мартунинского района Республики Арцах. Об этом сообщил Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян.

"Огонь велся в течение 10-15 минут. В основном использовалось стрелковое оружие", - написал Омбудсмен на своей странице в Facebook.

Он отметил, что согласно полученным данным, выстрелы были слышны в жилой части поселка, пули доходили до садов жителей. "В результате стрельбы случаев материального и человеческого ущерба не зафиксировано", - отметил он.

Защитник прав человека подчеркнул, что азербайджанская сторона, нарушая соглашение о прекращении огня, установленное трехсторонним заявлением, и договоренности, достигнутые на высоком уровне, продолжает свои преступные действия против народа Арцаха, нарушая, прежде всего, его право на жизнь и право на психологическую и физическую неприкосновенность гражданского населения. "После установления режима прекращения огня мы неоднократно заявляли, что подобными преступными действиями азербайджанская сторона стремится запугать людей, проживающих в Арцахе, добиться выселения армян из Арцаха путем создания атмосферы страха и отчаяния", - отметил Степанян.

По его словам, для пресечения преступных действий азербайджанской стороны, исключения их повторения, а также для защиты права населения и его безопасности актуальным остается незамедлительное удаление азербайджанских вооруженных постов из окрестностей мирных населенных пунктов Арцаха, внедрение механизмов беспристрастного расследования нарушений режима прекращения огня.