Четверг, 2 Декабря 2021 15:14

АрмИнфо. Для того, чтобы переговорный процесс по итогам 44-х дневной войны между Арменией и Азербайджаном шел в другом русле другой должна стать Армения. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

“Мы должны понять, что защищать нас вместо нас Россия не будет. Мы должны понять, что Азербайджан будет поступать с нами так, как он поступает последний год, до тех пор, пока его военных, проникающих на нашу территорию, не начнут встречать наши военные, а не пастухи или сельские старосты. В этом смысле я лично оцениваю трехстороннее заявление в Сочи от 26 ноября как логическое продолжение двух предыдущих заявлений. И да, в нем содержится необходимость выполнения сторонами всех пунктов заявлений от 9 ноября и 11 января без исключения”, - подчеркнул он.

Комментируя перспективы разрешения арцахской проблемы на этом фоне, политолог отметил существование тенденции по разделению, собственно, проблемы Арцаха от рисков на границе. По его оценкам, речь сегодня абсолютно не идет о начале делимитации, речь идет о начале переговоров в направлении формирования условий для начала процесса делимитации, процесса весьма сложного, который обычно длится десятилетиями.

В этом контексте, политолог заметил, что позиция РФ сегодня сводится к невозможности разрешения карабахской проблемы в той ситуации, когда проблемы между Арменией и Азербайджаном есть практически во всех направлениях. В свете чего, Искандарян предлагает в первую очередь сосредоточиться на решении других, сравнительно легких проблем. И лишь в случае достижения прогресса в данном направлении в двустороннем или трехстороннем формате, в будущем вернуться, собственно, к проблеме Арцаха. И, за некоторыми исключениями, позиция Армении с этой позицией РФ, на его взгляд, сходится.

В этом свете, Искандарян оценивает предпринятую в Сочи очередную попытку начать решать вопросы между Арменией и Азербайджаном посредством разговоров, а не выстрелов, как хороший шаг в верном направлении. При этом, он усомнился в том, что Баку, даже начав эти переговоры, может перестать стрелять. Комментируя ответную позицию Еревана, политолог заметил, что “думать, что отдав тому, кто от тебя чего-то требует, требуемое, в надежде, что этот кто-то отстанет” - есть логика крайне опасная. Поскольку, как правило, все происходит с точностью до наоборот.

“Нашей, пожалуй, главной проблемой во всем этом является отсутствие понимания всего того, что происходит вокруг нас, в регионе и гораздо шире вне региона. Скажу больше, в отсутствии в Армении необходимости понимания геополитических процессов. А происходит вот что – значимость Южного Кавказа для мира не растет, а понижается. Это видно по очень многим объективным параметрам. И это, в общем-то, процесс, который не очень зависит от нас. И итоги той же 44-х дневной войны продемонстрировали, что мире наступает время именно региональных, а не глобальных сил. Все, буквально все, сделали заявления, озвучили призывы, а Россия с Турцией «взяли, да и поделили регион». Вот что надо понимать, и вот откуда необходимо отталкиваться во всех расчетах”, - подытожил политолог.