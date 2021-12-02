Четверг, 2 Декабря 2021 15:04

АрмИнфо. 6 декабря Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования совместно с всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ, Министерством по чрезвычайным ситуациям Армении и МЧС России организуют международную научно-практическую конференцию <Исторический опыт Спитакского землетрясения - современные технологии сейсмической безопасности>.

Научно-практическая конференция приурочена к тридцати трёх летней годовщине Спитакской трагедии. Спустя годы, работа по предупреждению, мониторингу и оценке последствий землетрясений позволила накопить значительный опыт, который должен быть востребован и полезен участникам.

Конференция и спланированные мероприятия позволят обменяться мнениями и практическими знаниями, выбрать совместные подходы, ознакомиться с передовыми наработками в области защиты населения и территорий от землетрясения и их последствий. Участники различных организаций, более чем из восьми стран будут обсуждать такие темы как: автоматизированные системы мониторинга, помощь пострадавшим, минимизацию вторичных последствий землетрясений, готовность мирного населения и многое другое.

В практическом плане мероприятий, стоит совместная работа специалистов МЧС России (ВНИИ ГОЧС) и МЧС Армении с мобильным диагностическим комплексом <Струна> по оценке сейсмостойкости зданий и сооружений. Уникальный диагностический комплекс позволяет быстро и эффективно оценить устойчивость практически любого здания, заранее оценивать риски от землетрясения. А также с его помощью можно определить сейсмические риски на месте строительства будущего здания.

После конференции, участники ознакомятся с возможностями работы, материально-технической и учебной базой, открытого в 2016 году на территории Республики Армения Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования.

Актуальность и востребованность деятельности Центра подтверждены участием его сил и средств в спасательных операциях, тушении лесных пожаров, оказанием гуманитарной помощи как в Армении, так и в соседних регионах. Большим количеством обучающих программ, конференций и других международных мероприятий.

Гостям, будут показаны международные демонстрационные учения по ликвидации последствий землетрясения, с задействованием сил и средств МЧС России, МЧС Армении, Российско- Армянского центра гуманитарного реагирования, Российско-Сербского гуманитарного центра, Армянского общества Красного креста и спасателей из Исламской Республики Иран.

В завершении программы, 7 декабря, гости отправятся в город Гюмри к мемориалу жертв землетрясения, почтить память погибших в Армении.