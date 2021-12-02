Четверг, 2 Декабря 2021 13:18

АрмИнфо.Ситуация с коронавирусом в Армении улучшилась, но это не означает, что нужно ослабить бдительность, заявил премьер- министр РА Никол Пашинян 2 декабря на заседании правительства, напомнив, что в мире обнаружен новый штамм под названием "омикрон".

По его словам, в Армении пока не выявлен штамм "омикрон". "Нет ни одного гражданина, инфицированного этим штаммом, но пока еще не ясно, какое влияние этот штамм может оказать на людей, какими будут осложнения. Поэтому в ближайшее время мы не должны ослаблять бдительность, пока ситуация с этим новым штаммом не улучшится", - сказал Пашинян.

Глава правительства отметил положительную динамику в процессе вакцинации. "Я основываюсь на данные по получению второй дозы, потому что у нас уже есть значительное количество граждан, которым сделали две прививки, мы перешагнули порог в 480 тысяч, достигли 500 тысяч. Не считая выходные, в день нам удается вакцинировать более 20 тыс человек. Существенно снизилась также загруженность больниц", - отметил он.

Глава армянского Минздрава Анаит Аванесян, в свою очередь, отметила, что порядка 40% взрослого населения Армении получили первую дозу вакцины от ковид, и 23.9% - вторую дозу.