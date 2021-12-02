Четверг, 2 Декабря 2021 13:16

АрмИнфо. В результате усилий Защитника прав человека Армении Армана Татояна, решен вопрос с прохождением ПЦР-теста на коронавирус при въезде на территорию Армении на пропускном пункте <Бавра> с 22:00 до 24:00.

Невзирая на то, что пропускной пункт закрывался в полночь, забор проб для диагностики коронавируса проводился лишь до 22:00. Ввиду подобной неорганизованной работы и халатного отношения Минздрава РА, граждане вынуждены были ночевать в машинах либо на скамейках КПП. После поступившего сигнала, Омбудсмен поднял данный вопрос перед представителем Инспекционного органа здравоохранения и труда РА, который подтвердил опубликованную информацию. Защитник прав человека по собственной инициативе инициировал обсуждение вопроса и направил письмо министру здравоохранения Армении.

В результате приложенных усилий Минздрав обязало 3 компании выполнять свои работы по диагностированию коронавируса на пропускном пункте <Бавра> с периодичностью раз в 3 дня с 22: 00 до 24:00