Среда, 1 Декабря 2021 20:51

АрмИнфо. На международных парламентских площадках мы, как партнеры должны проявить консолидированную и скоординированную позицию по вопросам, затрагивающим интересы союзников стран-членов ОДКБ.

Об этом заявил вице-спикер Парламента Армении Акоп Аршакян в рамках круглого стола Парламентской Ассамблеи ОДКБ, который проходил в онлайн режиме по случаю 15-летия создания ПА. В этом ключе он рассказал о важной роли парламентской дипломатии, добавив что будут предприняты шаги для расширения международного парламентского сотрудничества

Он отметил, что вызовы и угрозы последних лет свидетельствуют о необходимости консолидации усилий для обеспечения безопасности и успешного реагирования на глобальные вызовы. В частности, Аршакян указал на необходимость совершенствования механизмов реагирования на кризисные ситуации. В этом контексте, по его мнению, важны механизмы мониторинга, прогнозирования и предупреждения кризисных ситуаций.

<Считаем необходимым формирование военного сотрудничества между государствами-членами ОДКБ в целях повышения боевой готовности, единства и мобильности сил коллективной безопасности>, - сказал парламентарий.

По словам вице-спикера НС, необходимо разработать меры по противодействию вызовам и угрозам, возникающим в сфере международной безопасности, а также обеспечения продолжительного парламентского сотрудничества в сфере внешней политики и безопасности.

<В решении мировых и региональных проблем Армения открыта для сотрудничества на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов>, - подчеркнул он.