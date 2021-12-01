Среда, 1 Декабря 2021 15:49

АрмИнфо.10 декабря в Парламенте Великобритании во втором чтении обсудят законопроект о признании Геноцида армян 1915 года. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает АНК в Великобритании, отмечая, что указанные сроки являются предварительными.

В источнике говорится, что законопроект впервые был представлен в мае этого года депутатом Джоном Спеларом. <На данном этапе депутаты могут обсудить принципы законопроекта. Будут дебаты или нет - зависит от повестки парламента в этот день>, - отмечено в заявлении.

Напомним, что законопроект о Геноциде армян прошел первое чтение в Палате общин Британского парламента 10 ноября без возражений. Ранее сообщалось, что следующее чтение запланировано на 18 марта 2022 года. В сообщении АНК также говорилось, что документ содержит три основных положения. Во-первых, должно быть официальное признание того, что убийства армян в Османской империи и прилегающих регионах в 1915-1923 годах были именно Геноцидом.

Во-вторых, ежегодно проводить день памяти о жертвах геноцида, в том числе Геноцида армян и в-третьих, это будет способствовать просвещению и осознанию британской общественностью факта Геноцида армян и значимости Геноцида для предотвращения современных преступлений против человечности и военных преступлений.