Среда, 1 Декабря 2021 15:47

АрмИнфо.В МИД РФ назвали полезной роль ОБСЕ в содействии нагорно-карабахскому урегулированию. Об этом говорится в сообщении для СМИ о предстоящем заседании СМИД ОБСЕ.

"ОБСЕ играет полезную роль в содействии приднестровскому и нагорно-карабахскому урегулированию, является одним из сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Считаем, что урегулирование любых конфликтов должно осуществляться мирными политико-дипломатическими методами, в рамках устоявшихся форматов, при непосредственном участии и учете интересов сторон конфликта", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

Как отметили в МИД РФ, Россия выступает за укрепление авторитета ОБСЕ как площадки для равноправного диалога и сотрудничества государств-участников, добивается повышения ее роли в международных делах.

Согласно источнику, "на полях" 28-ого заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 2-3 декабря в Стокгольме, планируется насыщенная программа двусторонних переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с министрами иностранных дел государств-участников, руководством ОБСЕ и других международных организаций. Перед началом СМИД намечена традиционная встреча министров иностранных дел стран ОДКБ.

Напомним, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 1-3 декабря с рабочим визитом посетит Стокгольм для участия в 28-ом заседании Совета министров ОБСЕ.