Среда, 1 Декабря 2021 13:53

АрмИнфо. Вооруженные силы Азербайджана имеют возможность визуально контролировать альтернативную дорогу Капан-Чакатен и других 5 сел Сюникской области - Шикаох, Срашен, Неркин Ханд, Цав, Шишкерт. Об этом говорится в заявлении омбудсмена Армении Армана Татояна.

В нем Защитник прав человека Армении отметил, что данный факт позволяет говорить о том, что с точки зрения права на жизнь, безопасность и на свободное передвижение и другие жизненно важные права пока не гарантированы. Иными словами, как отметил Татоян, альтернативно используемая дорога не решает объективно вопрос устранения массовых нарушений прав, вызванных незаконными действиями властей Азербайджана и вооруженных сил.

Факты убедительно доказывают, пишет Татоян, что государственная политика поощрения антиармянских настроений властями Азербайджана за последние годы значительно усилилась и приняла крайние формы откровенного фашизма, что засвидетельствовано многочисленными фактами зверств и грубого нарушения прав человека, имевшими место в ходе 44-х дневной войны. Поэтому не исключено повторение таких случаев.

Поэтому, по мнению Татояна, альтернативные дороги к этим населенным пунктом, находящиеся в плохом состоянии и часто не проходимые в зимний период, не гарантируют самого главного - право на жизнь, безопасность и право на свободное передвижение, другие жизненно важные права. В начале 90-х жители этих сел находились уже в такой ситуации, сталкиваясь с теми же проблемами при эксплуатации этой дороги.

Вместе с тем, Татоян подчеркнул, что общественность, региональные органы власти, пограничники СНБ РА или просто жители близлежащих

населенных пунктов прилагают усилия и энергию для облегчения участи жителей вышеназванных населенных пунктов.

Поэтому, считает защитник прав человека, единственное на сегодняшний день решение - это создание на этой территории демилитаризованной зоны безопасности.