Среда, 1 Декабря 2021 13:49

АрмИнфо.Арестован командир добровольческого отряда "Сисакан" Ашот Минасян, обвиняемый в подготовке убийства премьер-министра. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Мигран Погосян.

По его словам, судья Апелляционного суда Тигран Симонян удовлетворил ходатайство следователя от 15 ноября 2020 года, "признав тем самым, что для ареста важны не факты, а пожелание властей". Как указал адвокат, проводится второй этап операции "Обезглавливание Сюника".

Отметим, что 14 ноября 2020 года Служба национальной безопасности Армении сообщила о пресечении попытки убийства премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Служба выявила, что группа граждан незаконно приобрела и хранила оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества для захвата власти в Армении. По версии службы, злоумышленники, не согласные с внутренней и внешней политикой государства, намеревались захватить власть, убив главу правительства. Минасян был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 35-300 (Узурпация власти - Ред.), 35-305 (Подготовка убийства с целью прекращения деятельности государственного, политического или общественного деятеля - Ред.) и 235 (Хранение незаконного оружия, боеприпасов - Ред.) УК РА. В рамках дела о подготовке убийства Никола Пашиняна задержали экс-директора СНБ Артура Ванецяна, бывшего депутата от РПА Ваграма Багдасаряна и члеан АРФ "Дашнакцутюн" Ашота Авакяна. Все они были выпущены на свободу.

Суд первой инстанции и Апелляционный суд не усмотрели оснований для заключения Минасяна под стражу, указав на отсутствие обоснованного подозрения в его причастности к попытке убийства. Однако Генпрокуратура подала кассационную жалобу на решение. Кассационный суд, в свою очередь, посчитал, что нижестоящие инстанции не учли несколько ключевых обстоятельств дела, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.