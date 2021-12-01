Среда, 1 Декабря 2021 13:19

АрмИнфо.Грачья Ташчян освобожден от должности начальника Управления внешних связей аппарата премьер-министра Армении.

Соответствующее решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер-министр Никол Пашинян 1 декабря. О причинах подобного решения не сообщается.

Грачья Ташчян был назначен начальником департамента внешних связей аппарата премьер-министра Республики Армения 9 июля 2020 года, сроком на три года. С 1 ноября 2018 года Ташчян занимал должность помощника премьер-министра. Ранее был начальником департамента многосторонней политики и сотрудничества в области развития МИД Армении, начальником отдела НАТО, посланником посольства Армении в США, в 2009-2011гг. начальником управления по внешним связям аппарата правительства Армении. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного посланника и полномочного министра.

Отметим, что Ташчян сопровождал премьер-министра Пашиняна почти во всех зарубежных поездках.

Примечательно, что увольнение последовало за информационным сливом о том, что якобы, Грачья Ташчян в свое время вместе с экс-главой СНБ Артуром Ванецяном обеспечивал оперсвязь между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Так, бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян 25 ноября, обратившись к теме конфиденциальных переговоров с Азербайджаном, заявил, что кроме него еще один чиновник обеспечивал оперативную связь с Азербайджаном в 2018-2019гг. Однако Артур Ванецян не назвал имя этого человека, намекнув, что он является сотрудником аппарата премьера. На следующий день Центр армянских исследований "АНИ" заявил, что вторым чиновником был Грачья Ташчян. "Если Ванецян встречался со своим азербайджанским коллегой, то Ташчян общался через WhatsApp с одним из самых верных Ильхаму Алиеву людей - Хикметом Гаджиевым", - сообщалось "АНИ".