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АрмИнфо.Между Ереваном и Санкт-Петербургом подписана <Дорожная карта> сотрудничества. Накануне соглашение подписали находящийся в северной столице России мэр Еревана Айк Марутян и губернатор Санкт-Петербурга Александр Белов.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-центре ереванской мэрии, официальная встреча руководителей городов состоялась в Смольном дворце. Стороны констатировали, что подписанный документ придаст новое качество реализации практических программ между двумя городами, потенциал реализации которых существенно высок.
Здесь же состоялась официальная церемония подписания пятилетней программы сотрудничества. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Еревана Айк Марутян подписали соглашение на 2021-2025 годы. Согласно документу, стороны взяли на себя обязательства в течение ближайших 5 лет существенно расширить сотрудничество в разных сферах городского хозяйства. В частности, будут реализованы совместные программы по расширению торгово- экономических и научно-технических связей, а также в культурной сфере.
<Уверен, что Ереван и Санкт-Петербург будут и дальше расширять свое партнерство в рамках< дорожной карты. Действительно, существует широкое поле для сотрудничества в области городского развития, социальных вопросов, здравоохранения, образования и ряда других областей городской экономики>, - сказал Марутян и пригласил своего коллегу нанести ответный визит в Ереван.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что визит наилучшим образом послужит укреплению связей между двумя городами и придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству.
До своего визита в Смольный Айк Марутян посетил Пискаревское кладбище и воздал дань памяти жертвам и героическим защитникам блокадного Ленинграда.
|ВТБ (Армения) запускает кредиты в иностранной валюте для малого бизнеса
|Делегация Tуркменистана приняла участие в 14-ом Форуме сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея» в Душанбе
|Главы МИД Армении и Азербайджана 2 декабря встретятся в Швеции
|Поколение Америя 14. Эксклюзивная возможность начать профессиональную карьеру в Америабанке
|Власти США выделили свыше $5 млн. пострадавшим в результате войны в Арцахе и $15 млн. для борьбы с Covid-19
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В МИД РФ опровергли посредническую роль Турции на Украине
|АНК Великобритании сообщила о предварительной дате обсуждений во втором чтении законопроекта о признании Геноцида армян
|В МИД РФ назвали полезной роль ОБСЕ в урегулировании ситуации в Карабахе
|Омбудсмен Армении выступил за создание демилитаризованной зоны безопасности на территории, близкой к ряду попавших в изоляцию армянских сел Сюника
|Арестован командир добровольческого отряда "Сисакан", обвиняемый в подготовке убийства премьер-министра
|Отголоски слива? Уволен начальник Управления внешних связей аппарата премьер- министра Армении
|Армянские таможенники уже несут службу на трассе Горис-Капан
|В Армении остается высоким показатель смертности от коронавируса
|Между Ереваном и Санкт-Петербургом подписана <Дорожная карта> сотрудничества
|Социолог: Достижение мира на Южном Кавказе от Армении и Азербайджана не зависит
|Востоковед: Пантюркизм - идея давняя и провальная
|СНБ Армении завершила предварительное следствие по делу о госизмене гражданами, завербованными в Турции
|Пол Гобл: Россия не решит карабахский конфликт
|Америабанк вместе с VISA запустил студенческий конкурс "Сделай мир совершенней" - главный приз 3 млн драма
|Пашинян назвал эффективным сотрудничество между Арменией и ЕС
|Андраник Кочарян: В повестке трехсторонней встречи в Сочи вопроса о коридоре не было
|Аналитик: Сочи стал очередным шагом на пути реализации "плана Лаврова"
|Шарль Мишель: Только политический диалог между Ереваном и Баку может привести к устойчивому урегулированию конфликта
|Посол Италии ознакомился с деятельностью организации "Центр Икранет"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Григорий Карасин: Вызывает сожаление отказ Тбилиси участвовать в установочной встрече в формате "3+3"
|Первая ласточка
|Армения примет участие в министерской конференции, посвященной вопросам демографической устойчивости в Софии
|Политик: Ущерба интересам Армении сочинское заявление не нанесло
|Оппозиционные фракции не будут менять своего кандидата в зампредседателя профильной комиссии НС, несмотря на давление правящего большинства
|Андраник Кочарян: На суверенной территории Армении не может быть иностранных ВС
|Антикоруппционный комитет задержал бывшего начальника охраны экс-главы полиции Армении
|Китай надеется на устранение разногласий между Ереваном и Баку путем диалога и консультаций
|Профильная комиссия НС одобрила предлагаемые поправки к законам "О паспорте гражданина РА" и "Об идентификационных картах"
|Международный Суд вынесет вердикт по делу Армении против Азербайджана 7 декабря
|Военный вертолет Азербайджана разбился во время тренировочных полетов
|Омбудсмен: Под видом разблокирования дорог азербайджанские власти проводят целенаправленную политику изоляции населенных пунктов Армении
|В армянском МИД рассказали о нескольких важных констатациях Сочинской встречи лидеров Армении, Азербайджана и России
|В Армении выявлено 398 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело - 977 человек
|Взгляд из Тбилиси: Ответ на вопрос о причинах отказа Грузии от участия в “3+3” лежит на поверхности
|Посол России принял участие в научной конференции, посвященной 126-летию А.И.Микояна
|Омбудсмен Арцаха: Нарушения Азербайджаном фундаментальных прав армян носят систематический характер
|Эрдоган: Вопрос строительства железной и автомобильной дороги вдоль реки Аракс решен
|Председателем ПА ОДКБ избран Вячеслав Володин
|В Ашхабаде состоялось 25-ое заседание Совета Министров иностранных дел ОЭС
|В Aшхабаде прошел 15-ый Cаммит Организации экономического сотрудничества
|Палата представителей Австралии призвала правительство признать геноцид армян, ассирийцев и греков
|Вице-премьер Армении назвал приоритетные направления сотрудничества с Францией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Политолог: Обеспокоенность Азербайджана ослаблением Турции ведет к укреплению позиций РФ
|В Ереване начала свою работу Конференция офисов и комитетов АРФ "Ай дат"
|Давиду Тонояну еще на два месяца продлили арест
|Спикер армянского парламента рассказал об угрозах демократии в стране
|За сутки с Армении подтвердилось 189 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 1 072 человека
|В Русском драматическом театре им.К.Станиславского с аншлагом прошел вечер памяти Александра Григоряна
|Генсек ООН оценил переговоры России с Азербайджаном и Арменией
|Эрдоган и Алиев продолжают проталкивать идею так называемого "Зангезурского коридора" на международных площадках
|Иран, Азербайджан и Туркмения заключили соглашение о своповых поставках газа
|В Тегеране приветствовали встречу Путин-Пашинян-Алиев
|Читать больше
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