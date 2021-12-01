Среда, 1 Декабря 2021 13:13

АрмИнфо.Между Ереваном и Санкт-Петербургом подписана <Дорожная карта> сотрудничества. Накануне соглашение подписали находящийся в северной столице России мэр Еревана Айк Марутян и губернатор Санкт-Петербурга Александр Белов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-центре ереванской мэрии, официальная встреча руководителей городов состоялась в Смольном дворце. Стороны констатировали, что подписанный документ придаст новое качество реализации практических программ между двумя городами, потенциал реализации которых существенно высок.

Здесь же состоялась официальная церемония подписания пятилетней программы сотрудничества. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Еревана Айк Марутян подписали соглашение на 2021-2025 годы. Согласно документу, стороны взяли на себя обязательства в течение ближайших 5 лет существенно расширить сотрудничество в разных сферах городского хозяйства. В частности, будут реализованы совместные программы по расширению торгово- экономических и научно-технических связей, а также в культурной сфере.

<Уверен, что Ереван и Санкт-Петербург будут и дальше расширять свое партнерство в рамках< дорожной карты. Действительно, существует широкое поле для сотрудничества в области городского развития, социальных вопросов, здравоохранения, образования и ряда других областей городской экономики>, - сказал Марутян и пригласил своего коллегу нанести ответный визит в Ереван.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что визит наилучшим образом послужит укреплению связей между двумя городами и придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству.

До своего визита в Смольный Айк Марутян посетил Пискаревское кладбище и воздал дань памяти жертвам и героическим защитникам блокадного Ленинграда.