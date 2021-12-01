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 Среда, 1 Декабря 2021 13:12
Давид Степанян

Социолог: Достижение мира на Южном Кавказе от Армении и Азербайджана не зависит

Социолог: Достижение мира на Южном Кавказе от Армении и Азербайджана не зависит

АрмИнфо.Достижение мира на Южном Кавказе никоим образом не зависит от Армении или Азербайджана. Это зависит от Турции, России, Ирана, других крупных геополитических игроков. Подобное мнение выразил АрмИнфо социолог Карен Саркисян.

"На этом фоне вся последняя возня вокруг очерчивания границ и разблокирования коммуникаций, представляется, попросту бессмысленной. Если Москва действительно стремится к разблокированию нашего региона, ей необходимо сделать один единственный шаг - восстановить отношения с Грузией. Разумеется, последнее подразумевает устранение оккупации грузинских территорий. После чего абхазский участок железной дороги вновь свяжет Армению и Азербайджан с Россией. А разблокировка нахиджеванского участка через Джульфу позволит наладить сквозное железнодорожное сообщение и с Ираном", - заметил он.

При этом, совершенно другим вопросом, на его взгляд, является наличие сил, заинтересованных в прокладке транзитных путей сообщения через Азербайджан в обход Грузии и с целью уничтожения текущего транзитного потенциала Грузии. Что обусловлено текущей управляемостью Грузии со стороны Запада. Меж тем Россия и Турция предпринимают сегодня все возможное в направлении достижения общей цели - вытеснения Запада с Южного Кавказа.

Последнее социолог объясняет серьезными конфликтами эрдогановской Турции с Западом, для которого Турция уже давно превратилась в цепного пса, находящегося на поводке НАТО. Последнее же периодически удлиняет и укорачивает этот поводок исходя из поведения Турции и геополитической целесообразности. Что же касается, к примеру, двусторонних отношений между США и Турцией, то они, на его взгляд, периодически уходят в минус.

На подобном фоне, Турции, согласно Саркисяну, не остается ничего иного как договариваться с Россией. Что турки довольно успешно и делают. Как это традиционно делалось на протяжении последних двухсот лет на Южном Кавказе в рамках договоренностей между Россией и Турцией. В этом свете, социолог напомнил, что основные непреодолимые противоречия между Россией и Турцией исторически генерировались в вопросах проливов и на Балканах. На условном Южном Кавказе турки и русские всегда находили общий язык и делили регион так, как им вздумается.

"На этом фоне, мы в Армении по-прежнему не понимаем, в какую сторону развиваются глобальные геополитические процессы. Мы не понимаем и не хотим понимать, что нам предлагает и чего соответственно от нас ожидает мир. У наших властей нет соответствующей аналитической команды, которая бы оказалась способна разработать соответствующую стратегию, не только во внешней, но даже во внутренней политике. И ее не было никогда. Как результат остается одно предположение - вся эта работа по Армении ведется вне Армении. Отсюда те результаты, о которых я упомянул в начале нашей беседы", - подытожил Саркисян. 


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