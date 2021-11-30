Вторник, 30 Ноября 2021 17:47

АрмИнфо.Посол Италии в РА Альфонсо ди Ризо посетил международную научную организацию "Центр Икранет" (Сеть международных центров релятивистской астрофизики) при Национальной академии наук (НАН) РА.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе НАН РА, директор центра Нарек Саакян рассказал об основных направлениях деятельности организации, основных научных исследованиях и результатах, совместных программ с итальянскими научно- исследовательскими институтами и университетами.

Были представлены программы, реализованные в области обработки данных астрофизики высоких энергий и спутниковых станций в сотрудничестве с различными центрами Икранет и Итальянским космическим агентством и будущие проекты.

Стороны отметили важность армяно-итальянского научного сотрудничества в области астрофизики, обсудили возможности развития и расширения сотрудничества.

ICRANet, International Center for Relativistic Astrophysics Network (Сеть международных центров релятивистской астрофизики>) - международная научная организация, проводящая и популяризирующая исследования по релятивистской астрофизике и в близких областях. Членами организации являются четыре страны и три университета/исследовательских центра: Армения, Бразилия, Италия и Ватикан, а также Аризонский университет (США), Стэнфордский университет (США) и ICRA (Италия). Координационный центр ICRANet размещается в Пескаре, Абруццо, Италия.