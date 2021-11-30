Вторник, 30 Ноября 2021 15:39

АрмИнфо. Армянская делегация примет участие в министерской конференции, посвященной вопросам демографической устойчивости, которая пройдет 1-2 декабря в болгарской столице - Софии.

Как сообщили АрмИнфо в Ереванском офисе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), армянскую сторону на конференции представят заместитель министра труда и по социальным вопросам Давид Хачатрян и начальник отдела социальных вопросов аппарата правительства РА Арменак Хачатрян.

Конференция под названием "Формирование демографического будущего Европы. Пути развития общества в условиях быстрых демографических изменений", пройдет в смешанном формате и нацелена на содействие в укреплении потенциала стран Европы и Центральной Азии в реагировании на глубокие демографические сдвиги, с которыми сталкивается регион.

"Многие страны в Европе и Центральной Азии сталкиваются со стремительными демографическими изменениями: люди рожают меньше детей и живут дольше, а многие покидают свои страны с целью найти возможности в других местах. Общества стареют и в большинстве случаях становятся меньше в особенности в Восточной Европе, где низкий уровень рождаемости усугубляется высоким уровнем миграционного оттока.

Конференция посвящена поиску путей смягчения вызовов, связанных с демографическими изменениями, и в полной мере использованию возможностей, которые с ними связаны, на основе фактических данных и соблюдения прав человека", - говорится в сообщении ЮНФПА.

Конференция состоится под эгидой президента Болгарии и соберет министров и других представителей правительств, гражданского общества, частного сектора, научных кругов и международного сообщества. Она станет начальной точкой Десятилетия демографической устойчивости, которое позволит мобилизовать политическую поддержку политическим мерам, которые будут всеобъемлющими, и основываться на фактических данных и соблюдать права человека. Также, она послужит платформой для обмена опытом и действенными политическими мерами, которые позволят странам смягчить негативные последствия и в полной мере использовать возможности, связанные с демографическими изменениями.