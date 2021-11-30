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 Вторник, 30 Ноября 2021 15:37
Давид Степанян

Политик: Ущерба интересам Армении сочинское заявление не нанесло

Политик: Ущерба интересам Армении сочинское заявление не нанесло

АрмИнфо.Исходя из текста, опубликованного по итогам сочинской встречи Пашинян - Путин - Алиев заявления, а также публичных заявлений самого премьера Пашиняна, представляется возможным констатировать, что особого ущерба интересам Армении все это не нанесло. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Консервативной партии Микаэл Айрапетян.

"На мой взгляд, это уже является достижением, поскольку любая встреча или заявление, принятое под модераторством РФ, объективно и априори не могут исходить из интересов Армении. Что же касается пункта заявления содержащего предпосылку создания до конца текущего года трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границ, то особых опасений это вызывать у нас не должно. Комиссия лишь еще более затянет этот процесс, в то время как время сегодня работает на нас",

- считает он.

По оценкам политика, в случае правильного и продуктивного использования этого времени, Еревану удастся постепенно и плавно вывести делимитацию и демаркацию из трехстороннего формата в поле модерируемое более беспристрастными арбитрами. К примеру, в Минскую группу ОБСЕ. Последнее, согласно Айрапетяну, требует проявления со стороны политического руководства Армении политической же воли, храбрости для произнесения при необходимости слова "нет" и решимости защищать собственные границы с оружием в руках.

Комментируя недовольство оппозицией сочинским заявлением, Айрапетян с сожалением констатировал, что, как правило, внутренние процессы в Армении очень часто координировались и продолжают координироваться извне. При этом он усматривает в акциях протеста в Армении возможность демонстрации все тем же внешним игрокам невозможности использования интересов Армении в качестве мелкой разменной монеты посредством оказания давления на власти в Ереване.

"И власти, и оппозиции Армении необходимо, наконец, научиться воспринимать внешний мир без России. И, соответственно, научиться действовать без оглядки на российские интересы в интересах армянских, в интересах собственных. Очень надеюсь, что и те и другие при случае смогут произносить все то же слово "нет" в процессах имеющих воздействие на определение будущего нашей страны. В противном случае дестабилизация внутренней ситуации в Армении будет осуществляться внешними силами именно их руками. Со всеми вытекающими как для нас, так и для них самих последствиями", - подытожил Айрапетян.


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