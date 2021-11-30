Вторник, 30 Ноября 2021 14:51

АрмИнфо.Бывший начальник охраны экс-главы полиции РА Владимира Гаспаряна Аршак Акопян подозревается в сокрытии в особо крупных размерах данных об имуществе, подлежащее декларированию и доходов, а также в отмывании денег.

Так, согласно сообщению антикорурпционного комитета, в ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому в ведомстве, по фактам сокрытия в особо крупных размерах данных о декларировании имущества и доходов и отмывания денег, была получена совокупность достаточных доказательств, обосновывающих то, что Аршак Акопян занимая по состоянию на 1 июля 2017 года должность руководителя соответствующего подразделения полиции РА и являясь должностным лицом- декларантом, в декларациях, представленных в комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц, умышленно скрыл подлежащие декларированию данные, что привело к недекларированию имущества в особо крупных размерах, а также легализовало полученное преступным путем имущество в особо крупных размерах - 22.007.259 драмов.

Согласно предъявленному обвинению, Аршак Акопян в 2017 году вступил в должность и в годовых декларациях того же года, а также в представленной в 2018 году декларации в связи с прекращением пребывания на должности, намеренно скрывал принадлежащий ему на правах собственности дом, кадастровой стоимостью более 7 млн драмов.

Кроме того, вышеуказанное должностное лицо полиции намеренно скрывало в годовой декларации 2017 года и подаренные автомобили "Mersedes-Benz GLS 500 4matik" выпуска 2017 г стоимостью 43.069.500 или 90.000 долларов и "Samand Soren 1.8" выпуска 2008 г.

В частности, в ходе предварительного следствия были получены доказательства того, что Аршак Акопян купил автомобиль марки "Mersedes-Benz GLS 500 4matik" за наличные, а затем с целью сокрытия истинного характера и преступного происхождения выплаченной суммы, данная сделка по купле-продаже была оформлена в качестве пожертвования и тем самым фактически скрывала и искажала происхождение полученной преступным путем суммы в особо крупных размерах (22.007.259 драмов РА).

Аршак Акопян накануне был задержан следователем антикоррупционного комитета РА. В тот же день ему было предъявлено обвинение по ч.2 статьи 314.3 - два эпизода - в умышленном сокрытии имущества в особо крупных размерах, подлежащего декларированию, и п. 1 и 3 ч.3 статьи 190 - легализации имущества в особо крупных размерах, полученного преступным путем.

Следователь антикоррупционного комитета РА представил ходатайство в суд общей юрисдикции города Еревана об избрании в отношении Акопяна ареста в качестве меры пресечения.