Вторник, 30 Ноября 2021 12:21

АрмИнфо. В селе Шикаох и Чакатен общины Капан Сюникской области из-за так называемого азербайджанского пограничного и таможенного контроля на дороге Чакатен -Капан жители столкнулись с многочисленными личными проблемами, начиная от образования, заканчивая сельским хозяйством. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

В этой связи он рассказал, что вместе с главой общины Капан Геворгом Парсяном посетил данные населенные пункты, по итогам чего стало

известно, что у жителей возникли сложности с реализацией сельскохозяйственной продукции, проблемы с правом на образование, помимо того, что была нарушена нормальная работа школ.

К примеру, по рассказу Омбудсмена, двое детей одного из жителей Шикаоха из-за дороги не могут ежедневно добираться до Капана для занятий с репетитором и посещения колледжа. Организовать обучение в онлайн режиме пока невозможно. А альтернативной дорогой невозможно организовать нормальное передвижение детей.

Другой житель Шикаоха сообщил, что отец проходит гемодиалез в Капане, а из-за труднопроходимости новой дороги затрудняется транспортировка, что плохо сказывается на состоянии его здоровья. Сын был вынужден арендовать квартиру в Капане, чтобы отец мог своевременно получать лечение.

<Очевидно, что на самом деле, под видом разблокирования дорог азербайджанские власти проводят целенаправленную политику изоляции гражданских населенных пунктов Армении и создания гуманитарных проблем. На дороге Горис-Капан в Сюнике объявленный с 11 ноября азербайджанский, так называемый, пограничный и таможенный контроль не имеет никакого отношения к его целям>, - подчеркнул Арман Татоян.

По его словам, местные органы, а также ВС РА и СНБ на местах предпринимают меры для оказания помощи людям. Однако, как бы не содействовали местные органы, объективно это не решает проблему массовых нарушений, которые возникли вследствие незаконных действий азербайджанских властей и военных. <Азербайджанские вооруженные и другие служащие не должны находиться по соседству с нашими общинами или между ними. Необходимо создать демилитаризованную зону безопасности. Это путь восстановления прав населения Армении. Никто не имеет права игнорировать права и гуманитарные проблемы в процессе, связанном с определением границ>, - сказал Татоян. Омбудсмен представит об этом специальные доклады соответствующим международным структурам, а также государственным органам и общественным организациям Армении.