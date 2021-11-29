Понедельник, 29 Ноября 2021 21:01

АрмИнфо.Посол России в Армении Сергей Копыркин 29 ноября принял участие в организованной Институтом истории Национальной академии науки РА научной конференции, посвященной 126-летию А.И.Микояна.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в РА, в своем приветственном слове глава дипмиссии отметил, что имена многих армянских государственных деятелей, военных, дипломатов, политиков являются неотъемлемой частью исторической летописи нашей общей Родины - Советского Союза. "В этом ряду особое место занимает А.И.Микоян, чья многогранная личность и активная деятельность оставили существенный след в истории", - отметил он.

Посол поблагодарил МКДЦ "Дом Москвы в Ереване" и Институт истории НАН РА за проведение мероприятия, а также выразил благодарность Госархиву России и родственникам А.И.Микояна за предоставленные материалы к фотовыставке, организованной в Национальной академии.

В мероприятии приняли участие директор Института истории Ашот Мелконян и внук А.И.Микояна известный российский деятель культуры и музыкант Стас Намин