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 Понедельник, 29 Ноября 2021 16:46
Давид Степанян

Политолог: Обеспокоенность Азербайджана ослаблением Турции ведет к укреплению позиций РФ

Политолог: Обеспокоенность Азербайджана ослаблением Турции ведет к укреплению позиций РФ

АрмИнфо.Обеспокоенность Азербайджана наблюдающимся в последнее время экономическим ослаблением Турции ведет к укреплению в регионе и в самом Азербайджане позиций РФ. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Даниелян.

"Могу сказать, что это беспокойство заметно, оно проявляется, особенно в свете наблюдающегося ослабления позиций самого Эрдогана. Отметим также серьезную работу Запада в направлении сдерживания Турции, и ограничения экспансионистских устремлений ее лидера. Вполне естественно, что все это существенно ослабляет позиции Азербайджана, придавая Баку определенную пассивность в переговорах с Москвой и Ереваном", - заметил он.

Даниелян считает, что несоответствие возможностей турецкой экономики декларируемым планам Эрдогана по воплощению в жизнь его идей по построению Тюркского мира отдалило их реализацию. Что также способствует определенному смягчению позиций Алиева и, соответственно, укреплению российского влияния и проведения в жизнь российской повестки как в переговорном процессе, так и в самом Азербайджане.

Подтверждением данного тезиса Даниелян считает избегание в ходе трехсторонней встречи Путин - Пашинян - Алиев наиболее острых вопросов и проблем между Ереваном и Баку - статуса Арцаха и требуемого Алиевым коридора через армянский Сюник.  Продвижение было зарегистрировано лишь в интересующих Москву вопросах делимитации и демаркации границ. Таким образом, Москва, на его взгляд, в преддверие намеченной на 15 декабря встречи Пашинян-Алиев в Брюсселе в очередной раз продемонстрировала собственные возможности в регионе.

"То же отсутствие упоминаний об Арцахе в ходе сочинских переговоров, думаю, также стало частью данного, инициированного Москвой, компромисса. Таким образом, откладывание обсуждения вопроса Арцаха, обсуждения его статуса на будущее стало одним из достигнутых в Сочи компромиссов. И немалую роль во всем этом сыграли последние региональные импульсы - полная неизвестность относительно возможного сценария развития событий в Турции", - подытожил политолог.

В принятом по итогам встречи в Сочи 26 ноября лидерами Армении, России и Азербайджана совместном заявлении подтверждается приверженность дальнейшему последовательному выполнению и неукоснительному соблюдению всех положений заявлений от 9 ноября 2020 го и 11 января 2021 года. Стороны  также договорились активизировать совместные усилия, направленные на скорейшее решение остающихся задач, вытекающих из заявлений от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г, отметив важный вклад миротворческого контингента РФ в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе.

Стороны также условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации границы. С последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ по запросу сторон. Высоко оценили деятельность Трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе. Подчеркнули необходимость скорейшего запуска конкретных проектов в целях раскрытия экономического потенциала региона. РФ будет и далее оказывать все необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, формированию атмосферы доверия между двумя народами, а также выстраивания добрососедских отношений в регионе


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