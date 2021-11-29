Понедельник, 29 Ноября 2021 13:00

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 4 172 теста на коронавирус, из коих было выявлено 189 случаев заражения (4,5%), при этом выздоровело 1 072 человека, скончалось - 21 . Согласно источнику, по положению на 11:00 29 ноября фактическое лечение получает 12 947 пациентов.

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1 440 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 360 218 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 338 120 человек (14,3% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело - 316 198 (93,5%), скончалось - 7 535 (2,2%).