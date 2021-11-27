Суббота, 27 Ноября 2021 17:18

АрмИнфо. Решением правительства Армении Эдуард Ованнисян назначен губернатором Армавирской области. Соответствующее решение размещено на сайте e-gov.am.

Отметим, что ранее Ованнисян возглавлял Комитет Госдоходов Армении. Он был назначен председателем КГД Армении 5 июня 2020 года и покинул пост 3 августа 2021 года.

Ованнисян сменит на этом посту Амбарцума Матевосяна, который пошел на повышение. 25 ноября Матевосян был освобожден с должности губернатора Армавирской области и назначен вице-премьером РА.