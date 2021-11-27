Суббота, 27 Ноября 2021 17:14

АрмИнфо. После трехсторонней встречи лидеров РФ, Армении и Азербайджана, состоялась беседа Владимира Путина с премьер- министром РФ Николом Пашиняном.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин открывая встречу, в частности сказал: "Как мы сказали сейчас, после нашей трёхсторонней встречи, - думаю, и Вы с этим согласны, - встреча была полезной и своевременной, имея в виду всё, что происходит и раньше происходило, что происходит сегодня. Мы собрались для того, чтобы не допускать никаких трагических событий на границе и вообще между двумя странами и народами, для того, чтобы идти вперёд, двигаться вперёд, как мы говорили. В этом, конечно, заинтересованы все страны региона: и Россия, и Армения, и Азербайджан".

При этом российский лидер выразил надежду, что достигнутые договорённости, будут развиваться в позитивном ключе в самое ближайшее время и как можно быстрее.

Говоря о двусторонних отношениях, глава РФ ещё раз подчеркнул, что отношения между Россией и Арменией носят стратегический, союзнический характер, имеют глубокие исторические корни.

"Мы этим очень дорожим и будем всячески поддерживать этот уровень наших контактов.

В экономике Россия - крупнейший торгово-экономический партнёр Армении, крупнейший инвестор в армянскую экономику. Правда, за прошлый год товарооборот немножко просел, но в этом году он развивается ускоренными, я бы сказал, темпами, и надеюсь, что будет достигнут не только допандемийный уровень, но и мы пойдём дальше.

Уверен, что сейчас, в ходе нашей двусторонней встречи, как мы и договаривались, - перед трёхсторонней мы провели встречу с президентом Азербайджана, Вы об этом знали, мы так и договаривались, что в таком режиме будем работать, - а сейчас, после трёхсторонки, у нас есть возможность поговорить в двустороннем формате и обсудить весь комплекс наших двусторонних связей", сказал Путин.

В свою очередь Пашинян еще раз поблагодарив путина за приглашение и организацию сегодняшних встреч, согласился, что армяно-российские двусторонние отношения очень важны.

"Вы уже подчеркнули, что между Арменией и Россией отношения стратегическо- союзнические. У нас очень насыщенная повестка практически во всех отраслях. Мы сотрудничаем, у нас повестка в рамках ОДКБ, СНГ, Евразийского экономического союза.

Но нужно признаться, что в последнее время во всех наших встречах очень большую часть нашего разговора мы обсуждаем региональную повестку, потому что очень много обоюдно зависящих тем.

Хочу ещё раз подчеркнуть и Вашу роль в приостановлении 44-дневной войны, и размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Очень важны стабилизирующие факторы безопасности в нашем регионе. Вы сегодня неоднократно подчеркнули важность регулирования нагорно-карабахской проблемы. Всегда этот вопрос тоже обсуждается на наших двусторонних встречах", - отметил премьер Армении.

Вместе с тем он отметил, что несмотря на экономические и другие трудности, в 2021 году намечается некая активизация российских инвестиций в Республику Армения. По его словам, это для армянской стороны очень важно, потому что, это сигнал вообще для инвесторов, что Республика Армения - это очень надёжная страна в смысле регионов.

При этом Пашинян с сожалением констатировал на продолжающиеся экономические трудности, связанные с COVID-19. "Но недавно мы зарегистрировали с удовольствием, что в рамках Евразийского экономического союза зарегистрировалась активизация торгового оборота. Это тоже действительно очень важно. Надеюсь, что нам удастся прийти в конце концов к решению по открытию всех экономических и транспортных коммуникаций в нашем регионе, которое, конечно же, приведёт к активизации торгово- экономических связей в рамках Евразийского экономического союза и обоюдных двусторонних связей между Арменией и Россией", - подытожил глава правительства Армении.

На что глава России выразил согласие с премьером Армении. "Я полностью с Вами согласен. Эти коммуникации, транспортные маршруты, о которых мы сегодня в трёхстороннем формате говорили, чрезвычайно важны, причём они важны для экономики всех стран региона, включая и Россию, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы эти линии связи с нашим стратегическим партнёром - с Арменией - были надёжными, многосторонними и легко функционирующими в круглогодичном режиме, что самое главное. Надеюсь, что мы продвинемся на завершающие стадии этой работы. Есть некоторые вещи, я сегодня видел, которые требуют дополнительного согласования, но они - это тоже стало сегодня в ходе наших дискуссий понятно - не носят принципиального характера", - сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что вопросы сугубо экономические, прагматические, в принципе согласованы и у него нет сомнений в том, что движение в самое ближайшее время будет заметным и позитивным. "И Вы правы абсолютно, я с Вами согласен, в ходе сегодняшней трёхсторонней дискуссии об этом говорили: как только люди увидят, что всё заработало, другая атмосфера сразу сложится в регионе - здесь сомнений никаких нет. Так что я Вас хочу поблагодарить за сегодняшнюю конструктивную беседу.

Но у нас ещё есть возможность поговорить по двусторонним вопросам. Мы регулярно с Вами в контакте - и встречаемся часто, и по телефону постоянно в контакте. Но сегодня есть возможность поговорить лично, поэтому сейчас и воспользуемся этой возможностью", - подытожил глава РФ.