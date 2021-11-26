Пятница, 26 Ноября 2021 18:57

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 ноября на встрече с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым напомнил о том, что с мая 2021 года азербайджанские ВС незаконно находятся на суверенной территории РА в Сюнике и Гегаркунике.

Пашинян отметил, что Россия и российский миротворческий контингент играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и в регионе. Вместе с тем, армянский премьер с сожалением отметил, что ситуация в регионе не столь стабильная как хотелось бы. "После 9 ноября прошлого года с обеих сторон погибло несколько десятков людей. Инциденты случаются и в Нагорном Карабахе. С 12 мая у нас кризисная ситуация на армяно-азербайджанской границе. Наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении", - отметил он.

Премьер Пашинян подчеркнул, что несмотря на то, что не было процесса демаркации и делимитации границы Армении и Азербайджана, но государственная граница существует, и это суверенная территория Армении. “Не соглашусь с формулировкой президента Азербайджана о том, что фактически все пункты трехстороннего заявления 9 ноября 2020, кроме пункта о разблокировке коммуникаций, уже выполнены”, - заявил премьер.

Помимо этого, обращаясь к Владимиру Путину, Пашинян напомнил, что неоднократно обсуждал с ним проблему военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. “Это очень важный гуманитарный вопрос. Думаю, что мы сегодня здесь собрались не только для того, чтобы только озвучить проблемы, но поговорить и обсудить пути решения существующих проблем”, - указал он.

Никол Пашинян отметил, что Армения неоднократно заявляла о своей готовности приступить к процессу делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Тема открытия транспортных и экономических коммуникаций также важна для армянской стороны, заметил он. “Мы искренне заинтересованы в решении этих вопросов”,- сказал премьер.

Премьер-министр Армении коснулся урегулирования карабахского конфликта. "Конечно, мы заинтересованы в мирных переговорах. Мы считаем, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно происходить в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сказал он.

При этом, как считает глава армянского правительства, многие вопросы можно решать и в трехстороннем, и в двустороннем форматах. "Намечаются и прямые контакты между официальными лицами Армении и Азербайджана. Такие позитивные нюансы тоже нужно подчеркнуть", - отметил Пашинян.

Напомним, что ранее была достигнута договоренность об организации оперативной связи между Минобороны Армении и Азербайджана для исключения пограничных инцидентов.