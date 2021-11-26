Пятница, 26 Ноября 2021 16:04

АрмИнфо.Россия надеется, что проведение встречи в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) по Закавказью является вопросом "недолгой перспективы". Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Пока идет проработка этих вопросов, нужно получить согласие всех участников. Когда оно будет достигнуто, мы объявим, где это состоится. Мы надеемся, что это вопрос недолгой перспективы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Место для Грузии в формате "3+3" с участием трех республик Закавказья и России, Ирана и Турции будет сохраняться до тех пор, пока Тбилиси не выразит готовность принять участие в таких дискуссиях. Мы полностью открыты для участия грузин в этом процессе. Поэтому, если состоится такая встреча, а есть такие планы провести встречу в одной из столиц этих шести государств. Если Грузия не подтвердит готовность прибыть, стул останется для Грузии вакантным. Просто будет спокойно. Когда Грузия посчитает необходимым, когда она созреет для этого, она будет являться таким же полноправным участником процесса", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат указал на то, что инициатива создания данного формата принадлежит лидерам Турции и Азербайджана. "Президенты этих двух стран озвучили эту идею собраться в формате "3+3" - три закавказские страны, Россия, Турция, Иран - и обсудить в целом ситуацию в регионе в контексте последних событий. Конечно, последние события изменили картину в регионе, и нам нужно каким-то образом адаптироваться к новой реальности. Это объективная реальность, ее надо воспринимать такой, какая она есть", - отметил Руденко.

Он пояснил, что Москва поддержала эту инициативу, так как посчитала ее перспективной. "Это перспективная идея - собрать за столом страны региона, поскольку именно они должны решать региональные проблемы",- заключил замглавы МИД РФ.

Отметим, что лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с инициативой о шестистороннем формате (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. Данную инициативу пока не поддерживает Грузия, которая отказывается от участия в каких-либо инициативах с участием российской стороны, ответ однозначный не дала и Армения. Инициатива была предложена после подписания трехстороннего заявления по прекращению кровопролития в зоне нагорно-карабахского конфликта. Агрессия была развязана азербайджано- турецким тандемом против Арцаха 27 сентября 2020 года. Боевые действия длились 44 дня.