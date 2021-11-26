Пятница, 26 Ноября 2021 16:02

АрмИнфо.Экс-владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог", социальный инвестор Рубен Варданян в интервью телеканалу РБК заявил, что намерен начать политическую карьеру.

Отвечая на вопрос, собрался ли он пойти в армянскую политику, Варданян сказал, что его в последнее время очень часто об этом спрашивают. "Я на него [вопрос] отвечаю коротко: да. Но в политику, которую я считаю, по-другому формулирую ответ на этот вопрос, чем просто политическая партия, желание возглавить страну", - заявил бизнесмен.

По словам Варданяна, сейчас он находится в активной фазе того, что хочет найти ответы на очень важные вопросы, которые касаются развития Армении. "Это все вопросы, выходящие за рамки меня как бизнесмена и выходящие за рамки обычной моей каждодневной жизни. В этом смысле, конечно, я в политике", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, готов ли он стать президентом Армении, Варданян

заметил, что об этом его также спрашивают "уже на протяжении

многих-многих интервью". "Сейчас хотеть руководить страной в

сегодняшнем состоянии, с точки зрения обычного армянского общества,

что "он хочет быть руководителем страны", это надо быть алогичным человеком. Потому что страна находится в очень тяжелом состоянии. Реальное будущее совершенно непонятно", - заметил бизнесмен.

Предприниматель считает, что в настоящее время остро стоит вопрос о сохранении Армении как независимого государства, поэтому в такой ситуации брать на "себя ответственность стать руководителем государства - это надо быть очень смелым и рисковым человеком". "Все, что я говорю, я всегда говорю, если та элита, которая консолидируется и вместе посчитает, что это правильное решение, чтобы был я, либо другой, любое решение возможно, потому что я готов быть и сапожником для моей нации, и уборщиком, и руководителем", - сказал Варданян.

Он добавил, что в вопросе, возглавить страну или нет, ответ для него самого очень простой: "Если я взял на себя ответственность, что я один из тех, кто готов нести ответственность за будущее Армении, в том числе для этого я, значит, должен быть готов на любую должность и на любую позицию, которая может быть, как эта, так и может быть совершенно другая". "Например, послом в Гватемале, если это будет важно для Армении", - добавил Варданян.

Рубен Варданян занял 116-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Состояние бизнесмена при составлении рейтинга было оценено в $1 млрд. Варданян и его менеджеры продали <Тройку Диалог> Сбербанку в 2011 году за $1,4 млрд.