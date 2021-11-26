Пятница, 26 Ноября 2021 16:01

АрмИнфо.Российская сторона рассчитывает, что на встрече лидеров РФ, Азербайджана и Армении в Сочи удастся обозначить перспективные направления нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Наши ожидания, как и у всех людей, которые живут в этих двух странах, в России, в регионе Южного Кавказа, чтобы скорее наступил долгожданный мир и стабильность в регионе", - отметил он, передает ТАСС.

"Встреча в целом нацелена на то, чтобы подвести определенные итоги прошедшего года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня 9 ноября [2020 года], посмотреть, что сделано и что можно сделать дальше, чтобы продвинуть мирный процесс. Мы надеемся, что на этой встрече лидеры трех стран, которые подписали соглашение, обозначат эти перспективные направления", - сказал Руденко, отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от встречи в Сочи президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Высокопоставленный дипломат добавил, что в процессе урегулирования в регионе Нагорного Карабаха остаются проблемы, которые всем известны. "Они касаются и разблокирования транспортных коммуникаций, они касаются делимитации армяно- азербайджанской границы, где, к сожалению, время от времени мы являемся свидетелями определенных вооруженных инцидентов и даже гибнут люди", - пояснил замглавы МИД.

По инициативе главы Российского государства сегодня, 26 ноября в Сочи состоятся трёхсторонние переговоры лидеров РФ, РА и АР, приуроченные к годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных

действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Согласно сообщению Кремля, планируется рассмотреть ход реализации договорённостей лидеров трёх стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей. Предусмотрены также отдельные беседы президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Отметим, что премьер-министр Армении и президент Азербайджана уже находятся в Сочи. Согласно СМИ, трехсторонняя встреча стартует в 15:00 часов по московскому времени.