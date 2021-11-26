Пятница, 26 Ноября 2021 13:12

АрмИнфо.Отталкиваясь от последних заявлений армянского премьера Пашиняна, максимум ожиданий от сегодняшней встречи Пашинян - Путин - Алиев является заявление о начале процесса делимитации и демаркации границ Армения - Азербайджан. И формирование соответствующей межгосударственной комиссии. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

26 ноября глава правительства Армении Никол Пашинян примет участие в трехсторонней встрече в Сочи с президентами России и Азербайджана. 15 декабря по приглашению президента Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе на полях саммита "Восточного партнерства" состоится еще одна встреча Пашинян-Алиев.

"Думаю, что премьер развеял опасения, согласно которым в сочинской повестке может быть какой-то иной документ. В частности, отражающий стремление Баку увязать процесс уточнения границ с подписанием мирного договора и, конечно, разрешением проблемы Арцаха. Увязать все эти вопросы, мандат Минской группы ОБСЕ с трехсторонним форматом, даже при наличии у нее самой подобного желания, Москва не может - это встретит противодействие остальных стран-сопредседателей", - подчеркнул он.

Последнее, согласно аналитику, оставляет на столе переговоров единственно возможный документ, предусматривающий выяснение и разграничение т.н. спорных участков границы между Арменией и Азербайджаном. Последнее оставляет Алиеву единственную альтернативу либо согласиться на повестку, на которую уже озвучил согласие Пашинян, либо уехать из Сочи ни с чем.

"В заявлении Кремля особо упоминается, что в Сочи стороны будут обсуждать вопросы восстановления торгово-экономических и транспортных связей. На мой взгляд, в данном случае речь идет о ходе реализации трехстороннего заявления от 11-го января текущего года. Заявлении, в котором, как, впрочем, и в заявлении от 9 января 2020-го, нет ни слова о столь вожделенном для Азербайджана коридоре. Если же мы прибавим к этому последние ереванские заявления вице-премьера РФ Алексея Оверчука и сделанное буквально накануне заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой о безусловном сохранении суверенитета стран над проходящими по их территории транспортными коммуникациями в случае их разблокировки, сочинская повестка обретет еще большую четкость и ясность", - подытожил Сафарян.