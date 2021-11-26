Пятница, 26 Ноября 2021 11:20

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня - 26 ноября, с рабочим визитом отбыл в Российскую Федерацию, сообщает пресс-служба главы правительства.

В Сочи запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации и президента Азербайджанской Республики.

Состоится также отдельная беседа премьер-министра Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.

23 ноября пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе главы Российского государства 26 ноября 2021 года в Сочи состоятся трёхсторонние переговоры лидеров РФ, РА и АР, приуроченные к годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Согласно информации, планируется рассмотреть ход реализации договорённостей лидеров трёх стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей. Предусмотрены также отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.