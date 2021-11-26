Пятница, 26 Ноября 2021 10:27

АрмИнфо. В Турции вновь решили поучить Армению жизни.

Так, в заявлении, опубликованном по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечается, что "Армении необходимо оценить в качестве шанса протянутую ей руку мира, полностью соблюдать режим прекращения огня и проявлять приверженность к сотрудничеству", как будто это не азербайджано-турецкий тандем развязал широкомасштабную агрессию в регионе и выступает с милитаристскими заявлениями, а Армения.

Как передает Анадолу, согласно заявлению, в ходе заседания Совбез Турции рассмотрел вызовы и угрозы, с которыми страна столкнулась и может столкнуться в будущем в процессе реализации своей экономической политики в соответствии с отвечающими ее интересам целями.

СНБ подтвердил решимость Турции отметить предстоящее в 2023 году столетие основания республики "оставаясь экономически сильной страной".

Отмечено, что Анкара выступает за разрешение разногласий между северными соседями Турции в рамках международного права и уважения их территориальной целостности.