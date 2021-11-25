Четверг, 25 Ноября 2021 19:11

АрмИнфо.Ожидать, что страна НАТО - Турция вдруг открыто озвучит свое намерение учинить второй геноцид армян, не приходится. И если кто-то этого ожидает, то подобные ожидания могут свидетельствовать разве что о примитивности его мышления и суждений. Подобное мнение выразил АрмИнфо декан Факультета востоковедения ЕГУ, тюрколог, профессор Рубен Мелконян.

"На экспертно-политологическом уровне Турция никогда не скрывала и не скрывает и сегодня, что отказываться от младотурецкого "наследия" отнюдь не собирается. И соответственно, продолжает на государственном уровне рассматривать Армению как вражеское государство, само существование которого для турок неприемлемо. Наглядным доказательством сущности Турции является политика последних десятилетий по блокаде Армении, вооружению Азербайджана, участие Турции в 44-х дневной войне", - подчеркнул он.

Аналогичным образом представлена Армения, по его словам, и в программах правящей в Турции коалиции в составе партии "Справедливости и развития" и турецких радикальных националистов. В этом свете, профессор считает необходимым ознакомление армянского премьера с историей и программами партий, управляющих современной Турцией, суть которых сводится к необходимости исчезновения армянской государственности. На взгляд тюрколога, Пашиняну необходимо ознакомиться хотя бы с мнением, научными работами специалистов по Турции.

"Думаю, что после этого ему все станет окончательно ясно - противостояние, сопротивление агрессии тандема Турция - Азербайджан безальтернативно. И совершенно не обязательно, чтобы это сопротивление сводилось исключительно к военным методам. Сопротивляться турецкому экспансионизму можно и дипломатическими, научными, многими иными методами. К великому сожалению, от возглавляемой Пашиняном правящей силы, на фоне их попыток внушить нам, что турок армянину не враг, всего этого ожидать не приходится",

- подчеркнул он.

В реальности действующий армянский премьер обо всех этих околотурецких реалиях, на взгляд тюрколога, прекрасно проинформирован. Вся проблема, согласно Мелконяну, упирается в чрезмерно оптимистические, соответственно парадоксальные представления и подходы Пашиняна в отношении Турции. Отсюда возникают чрезмерно упрощенные, даже примитивные представления о возможных действиях и намерениях Турции и ее сателлита Азербайджана в отношении Армении.