Четверг, 25 Ноября 2021 19:03

АрмИнфо. На мой взгляд, намеченная и анонсированная на 15 декабря встреча лидеров Армении и Азербайджана - Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Брюсселе означает приглашение сторон конфликта к разговору.

Думаю, что об активном посредничестве Евросоюза в армяно-азербайджанских проблемах по примеру России сегодня речи не идет. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

26 ноября глава правительства Армении Никол Пашинян примет участие в трехсторонней встрече в Сочи с президентами России и Азербайджана. 15 декабря по приглашению президента Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе на полях саммита "Восточного партнерства" состоится еще одна встреча Пашинян-Алиев.

"Переговоры Пашинян-Алиев при посредничестве Владимира Путина намечались еще на начало ноября в Москве. И то, что армянский премьер и азербайджанский президент обсудят перспективы урегулирования конфликта не в Москве, а в Брюсселе совершенно не свидетельствует о попытках ЕС перехватить инициативу у Кремля. Тем более, анонсировать появление нового переговорного формата по Карабаху. В первую очередь в силу того, что оба лидера, так или иначе, намеревались принять участие в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе", - подчеркнул он.

Отмечая повышенную степень сложности карабахского конфликта, Маркедонов подчеркнул небольшую роль Европейского Союза в его урегулировании. Возможностей и ресурсов для остановки вооруженных инцидентов на границе у Брюсселя, на его взгляд просто нет. Аналогичным образом он оценил возможности ЕС в вопросах возвращения военнопленных на родину, а также реализации миротворческой операции в Карабахе.

"И наконец, последнее по очередности, но отнюдь не по важности обстоятельство. Плана отличающегося от российского плана по разблокировке транспортных коммуникаций в регионе конфликта, в качестве первого шага на пути его урегулирования у Евросоюза просто нет. Ничего принципиально нового там не предлагают. В этом свете, я не вижу никаких проявлений несогласия со стороны Брюсселя относительно условного российского плана урегулирования конфликта", - подытожил Маркедонов.