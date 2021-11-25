Четверг, 25 Ноября 2021 17:45

АрмИнфо. Делимитация границы Азербайджана и Армении должна осуществляться на основании советских карт, которые имеются у Минобороны России, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Россия предложила содействие, учитывая, что карты советского периода хранятся только у нас - в Министерстве обороны. Они выверенные, точные и определяют точные границы между Арменией и Азербайджаном. Вести переговоры можно уверенно на основании этих карт, и Армения, Азербайджан поддерживают такой подход", сказала Матвиенко в ходе двусторонней встречи на площадке МПА СНГ в Санкт-Петербурге со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой, передает "Интерфакс-Азербайджан".

По ее словам, как других документов, четко разграничивающих границу между Азербайджаном и Арменией, нет.

"Но переговоры идут непросто. Понимание и согласие есть, но процесс продвигается медленно. Из-за этого продолжается определённое напряжение. Мы заинтересованы в мирном, стабильном Закавказье и все для этого будем делать", - добавила Матвиенко.

Она подчеркнула, сегодня главная задача провести делимитацию границы таким образом, чтобы ни у кого не возникало желания возобновлять боевые действия.

Гафарова, в свою очередь, отметила, что Азербайджан нацелен на мир и стабильность в регионе, без которого невозможно говорить о мирном и стабильном существовании всего Южного Кавказа.

Стоит заметить, что на сайте Совета Федерации РФ, в сообщении о встрече Матвиенко с Гафаровой нет упоминаний по части делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном и отношений между двумя этими странами.