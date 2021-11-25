Четверг, 25 Ноября 2021 17:43

АрмИнфо.Экс-министр транспорта и связи Армении, эксперт Генрик Кочинян рассказал о нюансах терминов "транспортный коридор" и "дорога", а также заверил, что автомобильная дорога Горис-Капан никогда не проходила по территории Азербайджана.

Так, 25 ноября в беседе с журналистами в Национальном собрании РА, на просьбу разъяснить есть ли разница между терминами "дорога" и "коридор" отметил, что безусловно, нельзя ставить знак равенства между этими двумя словами.

"Дорога - это дорога, никто не против разблокировки транспортных связей и транзитного использования наших дорог. Каждый здравомыслящий человек будет желать выйти из экономической блокады, но с нашими законами, самостоятельностью. Пожалуйста, давайте сядем за стол переговоров и обсудим всё. Когда иранские фуры ездят по нашим дорогам, какой нам от этого вред? Наоборот, мы получаем выгодны, развиваются инфраструктуры. Но, дорога и коридор не есть одно и тоже. Предоставив транспортный коридор через свою территорию, ты уже не имеешь контроль над ним, так сказать не от тебя зависит как он будет функционировать", - сказал он.

Отвечая на вопрос о строительстве в Сюникской области Армении 7 альтернативных дорог, в замен на те, которые перешли под контроль Азербайджана, Кочинян подчеркнул что не согласен с утверждениями властей страны о том, что часть трассы Горис - Капан проходит по азербайджанской территории. Он напомнил, что часть этой дороги строилась еще в 60-ых годах прошлого столетия, и тогда прекрасно знали, где и что строят.

"Правительство Армении объясняет это тем, что по карте дорога в нескольких местах заходит на азербайджанскую территорию. Тем не менее, у меня на этот счет несколько иная точка зрения. Когда в 60-ых годах прошлого века Совет министров Армянской ССР принимал решение о строительстве дороги Горис - Капан, он разве не знал, как проходит граница Армении? В Совете министров это четко знали, так как ни один неграмотный человек в его составе оказаться не мог. Они знали, для чего строят. А строили для того, чтобы помешать азербайджанским амбициям. Уже тогда власти Азербайджанской ССР хотели вдоль левого берега Аракса построить сеть дорог, чтобы затем отрезать Армению от южных рубежей с целью вбить клин. Армянская сторона не хотела ездить через Нахиджеван, именно поэтому тогда построили дорогу Горис-Капан, также как в свое время строилась дорога Мегри-Каджаран", - пояснил Кочинян, при этом он задался вопросом, как армянское ССР могла построить дорогу на территории Азербайджана, а потом еще и обслуживать ее на протяжении десятилетий.

"Тогдашнее азербайджанское руководство в любом случае не согласилось бы, чтобы такая ключевая инфраструктура строилась за счет их территории. В этой части у Азербайджана не было ни промышленных объектов, ни нормальных населенных пунктов. Так что допустить строительство, тем более на азербайджанской территории, у них не было никакого резона. К тому же, при строительстве трассы нужно было вырубить гектары леса, неужели Азербайджан позволил бы это", - отметил экс-министр, также напомнив о наличии дорожного атласа СССР, где четко видно, что эти дороги находятся на территории РА. Отметим, что ранее правительство РА заявило, что 21 км межгосударственной дороги Горис-Капан перешил под контроль ВС Азербайджана. Азербайджанская сторона установила КПП на этих участках и теперь требует налоговых выплат. В результате этих действий, ряд армянских сел оказались в блокаде.