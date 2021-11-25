Четверг, 25 Ноября 2021 16:19

АрмИнфо. Москва выступает за последовательную реализацию договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне между лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября 2020 года и 11 января текущего года. Об этом 25 ноября на еженедельном брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, будет ли армянская таможня контролировать перевозки по маршруту, который обеспечит сухопутную связь между Баку и Нахиджеваном.

Она напомнила, что эти договоренности касаются, в том числе и разблокировании транспортных и экономический связей на Южном Кавказе. Захарова также обратила внимание, что этой важной задачей занимается трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров Армении, Азербайджана и России.

"Собственно говоря, весь комплекс этих вопросов обсуждался во время визита нашего вице-председателя Алексея Оверчука в Ереван и Баку. Мы видим хорошие перспективы для достижения договоренностей по разблокированию транспортных связей в регионе при учете, кончено же

баланса интересов всех сторон. Также мы исходим из того, что международные перевозки по разблокированным маршрутам будут осуществляться на основании международных соглашений и национального законодательства каждого из сторон", - подытожила она.