|Тюрколог: Сопротивление Армении агрессии тандема Турция - Азербайджан безальтернативно
|Аналитик: Брюссель - приглашение Еревана и Баку к разговору
|Анаит Аванесян: Ревакцинация - это не обязательное условие
|Польша передала в дар Армении 201 640 доз антиковидной вакцины AstraZeneca
|Ирановед: Проблемы в нашем регионе часто решаются, руководствуясь не правовыми документами, а на основании <исторической легитимности>
|В Армении прошли совместные армяно-российские военные учения
|ВТБ (Армения) запускает акцию по отправке переводов SWIFT в Российскую Федерацию
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Петербурге прошла встреча спикера парламента Армении и Европейского регионального директора Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца
|Матвиенко: Мы заинтересованы в мирном, стабильном Закавказье
|Экс-министр транспорта Армении: Дорога Горис-Капан никогда не проходила по территории Азербайджана
|АраратБанк объявил 26 ноября 2021 году акцию «Желтая пятница».
|Мария Захарова уклонилась от прямого ответа на вопрос, обращалась ли Армения за помощью к России или ОДКБ после эскалации ситуации на границе 16 ноября
|Москва: Международные перевозки по разблокированным маршрутам на Южном Кавказе будут осуществляться на основании нацзаконодательства каждого из сторон
|Захарова: Армения обращалась к России за посредничеством в нормализации отношений между Ереваном и Анкарой
|Делегация Туркменистана участвовала на церемонии запуска новой региональной программы УНП ООН для Центральной Азии
|Захарова: Москва делает всё, чтобы предпринимались шаги по налаживанию мирной жизни на Южном Кавказе
|Сейран Оганян: Сегодня делимитация границы с Азербайджаном осуществляется на крови армянских солдат
|Главы МИД Армении и Израиля обсудили вопросы, касающиеся армянского историко- культурного и религиозного наследия на Святой Земле
|Правительство Армении дало добро: из госбюджета будет выделено около $180 тыс. на новый автомобиль для Алена Симоняна
|Ситуация в Нагорном Карабахе будет на повестке переговоров СМИД ОБСЕ в Стокгольме
|Если мы потеряем Арцах, то закроем последнюю страницу в нашей истории: Легендарному Монте сегодня исполнилось бы 64 года
|Финансовое содействие Армении Арцаху за 2021 год достигло около $415 млн.
|Минздрав: В Армении подтвердилось 592 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело - 1 217 человек, скончалось 40
|Грузия официально заявила России об отказе от участия в формате "3+3"
|«ЮКЖД» вкладывает в развитие кадрового и гуманитарного потенциала – интервью
|ЕС и ВОЗ подарили Медцентру "Сурб Григор Лусаворич" ультрасовременный рентгеновский аппарат для профилактики COVID-19
|Российский востоковед: Агрессивная внешняя политика Турции и её президента не только не изменится, но и ещё больше возрастет
|Экс-посол Армении в Иране стал помощником Пашиняна
|Экс-губернатор Армавирской области Амбарцум Матевосян назначен вицепремьером правительства Армении
|Главы МИД РА и Ирана обсудили ситуацию на границах Армении
|На одной из позиций армяно-азербайджанской границы убит армянский военнослужащий
|Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял вице-премьера России Алексея Оверчука
|Состоялся телефонный разговор Арарата Мирзояна с Сергеем Лавровым
|Военная агрессия против Арцаха - это нападение азербайджанского и турецкого диктаторов на демократию
|На всей территории Республики Арцах установлен жесткий месячный карантин
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ВТБ (Армения) запустил первый на банковском рынке чат-бот
|Пашинян глав общин Сюника призвал к синхронности в предоставлении информации
|Защита Сержа Cаргсяна продолжает требовать от Хачатура Сукиасяна опровержения высказываний про казино
|По факту самоубийства военнослужащего в Чамбараке задержаны его сослуживцы
|Эксперт: Встреча в Сочи обусловлена стремлением Путина предотвратить договоренность Пашиняна и Алиева в Брюсселе
|Взгляд из Москвы: Россия и Турция берут то, что легче взять
|Пенсионерам в городах Армении до 30 декабря 2021 года надо выбрать организацию безналичной выплаты пенсий
|В Нацпарке <Дилижан> вспыхнул пожар
|Алиев и Оверчук обсудили деятельности трехсторонней комиссии по разблокировке региональных коммуникаций
|За сутки в Армении подтвердилось 860 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 939 человек
|Конверс Банк. Встречайте Черную пятницу с Кэшбэк
|850-летие со дня смерти Патриарха Нерсеса Шнорали и 100-летие основания Нацкиноцентра Армении включены в календарь важных событий ЮНЕСКО
|Российские миротворцы приступили к разминированию территории старинного армянского кладбища в Шушинском районе Нагорного Карабаха
|Парламент Нидерландов принял резолюцию о провокациях Азербайджана против Армении и отсутствии демократии в этой стране
|Пашинян исключает возможность выхода Армении из ОДКБ
|Пашинян: Армения хочет урегулировать отношения с Турцией, но не может обсуждать вопрос коридора
|Пашинян: Азербайджан пытается превратить регион в джунгли
|Премьер: Потенциальный документ, который может быть подписан в ближайшее время, касается формирования комиссии для начала работ по демаркации и делимитации границ
|Пашинян: Заявление Армении о приемлемости предложения РФ о демаркации и делимитации границ не говорит о полном соответствии нашим представлениям
|Пашинян: Армения сама будет решать, через какие территории будет проходить дорога, связывающая Азербайджан с Нахиджеваном
|Пашинян: Армения обратилась в ОДКБ и к России еще во время вторжения азербайджанских ВС на суверенную территорию Армении 12 мая
|При финансировании ЕС UNICEF откроет центры раннего обучения в населенных пунктах Сюника
|Кирилл Серебрянников: Творческий кризис - это ваша <болдинская осень>
|Читать больше
АрмИнфо. Москва выступает за последовательную реализацию договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне между лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября 2020 года и 11 января текущего года. Об этом 25 ноября на еженедельном брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, будет ли армянская таможня контролировать перевозки по маршруту, который обеспечит сухопутную связь между Баку и Нахиджеваном.
Она напомнила, что эти договоренности касаются, в том числе и разблокировании транспортных и экономический связей на Южном Кавказе. Захарова также обратила внимание, что этой важной задачей занимается трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров Армении, Азербайджана и России.
"Собственно говоря, весь комплекс этих вопросов обсуждался во время визита нашего вице-председателя Алексея Оверчука в Ереван и Баку. Мы видим хорошие перспективы для достижения договоренностей по разблокированию транспортных связей в регионе при учете, кончено же
баланса интересов всех сторон. Также мы исходим из того, что международные перевозки по разблокированным маршрутам будут осуществляться на основании международных соглашений и национального законодательства каждого из сторон", - подытожила она.
|Тюрколог: Сопротивление Армении агрессии тандема Турция - Азербайджан безальтернативно
|Аналитик: Брюссель - приглашение Еревана и Баку к разговору
|Анаит Аванесян: Ревакцинация - это не обязательное условие
|Польша передала в дар Армении 201 640 доз антиковидной вакцины AstraZeneca
|Ирановед: Проблемы в нашем регионе часто решаются, руководствуясь не правовыми документами, а на основании <исторической легитимности>
|В Армении прошли совместные армяно-российские военные учения
|ВТБ (Армения) запускает акцию по отправке переводов SWIFT в Российскую Федерацию
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Петербурге прошла встреча спикера парламента Армении и Европейского регионального директора Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца
|Матвиенко: Мы заинтересованы в мирном, стабильном Закавказье
|Экс-министр транспорта Армении: Дорога Горис-Капан никогда не проходила по территории Азербайджана
|АраратБанк объявил 26 ноября 2021 году акцию «Желтая пятница».
|Мария Захарова уклонилась от прямого ответа на вопрос, обращалась ли Армения за помощью к России или ОДКБ после эскалации ситуации на границе 16 ноября
|Москва: Международные перевозки по разблокированным маршрутам на Южном Кавказе будут осуществляться на основании нацзаконодательства каждого из сторон
|Захарова: Армения обращалась к России за посредничеством в нормализации отношений между Ереваном и Анкарой
|Делегация Туркменистана участвовала на церемонии запуска новой региональной программы УНП ООН для Центральной Азии
|Захарова: Москва делает всё, чтобы предпринимались шаги по налаживанию мирной жизни на Южном Кавказе
|Сейран Оганян: Сегодня делимитация границы с Азербайджаном осуществляется на крови армянских солдат
|Главы МИД Армении и Израиля обсудили вопросы, касающиеся армянского историко- культурного и религиозного наследия на Святой Земле
|Правительство Армении дало добро: из госбюджета будет выделено около $180 тыс. на новый автомобиль для Алена Симоняна
|Ситуация в Нагорном Карабахе будет на повестке переговоров СМИД ОБСЕ в Стокгольме
|Если мы потеряем Арцах, то закроем последнюю страницу в нашей истории: Легендарному Монте сегодня исполнилось бы 64 года
|Финансовое содействие Армении Арцаху за 2021 год достигло около $415 млн.
|Минздрав: В Армении подтвердилось 592 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело - 1 217 человек, скончалось 40
|Грузия официально заявила России об отказе от участия в формате "3+3"
|«ЮКЖД» вкладывает в развитие кадрового и гуманитарного потенциала – интервью
|ЕС и ВОЗ подарили Медцентру "Сурб Григор Лусаворич" ультрасовременный рентгеновский аппарат для профилактики COVID-19
|Российский востоковед: Агрессивная внешняя политика Турции и её президента не только не изменится, но и ещё больше возрастет
|Экс-посол Армении в Иране стал помощником Пашиняна
|Экс-губернатор Армавирской области Амбарцум Матевосян назначен вицепремьером правительства Армении
|Главы МИД РА и Ирана обсудили ситуацию на границах Армении
|На одной из позиций армяно-азербайджанской границы убит армянский военнослужащий
|Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял вице-премьера России Алексея Оверчука
|Состоялся телефонный разговор Арарата Мирзояна с Сергеем Лавровым
|Военная агрессия против Арцаха - это нападение азербайджанского и турецкого диктаторов на демократию
|На всей территории Республики Арцах установлен жесткий месячный карантин
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ВТБ (Армения) запустил первый на банковском рынке чат-бот
|Пашинян глав общин Сюника призвал к синхронности в предоставлении информации
|Защита Сержа Cаргсяна продолжает требовать от Хачатура Сукиасяна опровержения высказываний про казино
|По факту самоубийства военнослужащего в Чамбараке задержаны его сослуживцы
|Эксперт: Встреча в Сочи обусловлена стремлением Путина предотвратить договоренность Пашиняна и Алиева в Брюсселе
|Взгляд из Москвы: Россия и Турция берут то, что легче взять
|Пенсионерам в городах Армении до 30 декабря 2021 года надо выбрать организацию безналичной выплаты пенсий
|В Нацпарке <Дилижан> вспыхнул пожар
|Алиев и Оверчук обсудили деятельности трехсторонней комиссии по разблокировке региональных коммуникаций
|За сутки в Армении подтвердилось 860 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 939 человек
|Конверс Банк. Встречайте Черную пятницу с Кэшбэк
|850-летие со дня смерти Патриарха Нерсеса Шнорали и 100-летие основания Нацкиноцентра Армении включены в календарь важных событий ЮНЕСКО
|Российские миротворцы приступили к разминированию территории старинного армянского кладбища в Шушинском районе Нагорного Карабаха
|Парламент Нидерландов принял резолюцию о провокациях Азербайджана против Армении и отсутствии демократии в этой стране
|Пашинян исключает возможность выхода Армении из ОДКБ
|Пашинян: Армения хочет урегулировать отношения с Турцией, но не может обсуждать вопрос коридора
|Пашинян: Азербайджан пытается превратить регион в джунгли
|Премьер: Потенциальный документ, который может быть подписан в ближайшее время, касается формирования комиссии для начала работ по демаркации и делимитации границ
|Пашинян: Заявление Армении о приемлемости предложения РФ о демаркации и делимитации границ не говорит о полном соответствии нашим представлениям
|Пашинян: Армения сама будет решать, через какие территории будет проходить дорога, связывающая Азербайджан с Нахиджеваном
|Пашинян: Армения обратилась в ОДКБ и к России еще во время вторжения азербайджанских ВС на суверенную территорию Армении 12 мая
|При финансировании ЕС UNICEF откроет центры раннего обучения в населенных пунктах Сюника
|Кирилл Серебрянников: Творческий кризис - это ваша <болдинская осень>
|Читать больше
|Тюрколог: Сопротивление Армении агрессии тандема Турция - Азербайджан безальтернативно
|Аналитик: Брюссель - приглашение Еревана и Баку к разговору
|Эксперт: Встреча в Сочи обусловлена стремлением Путина предотвратить договоренность Пашиняна и Алиева в Брюсселе
|Взгляд из Москвы: Россия и Турция берут то, что легче взять
|Аналитик: Обмен территориями между Арменией и Азербайджаном де-факто уже идет
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности