Четверг, 25 Ноября 2021 12:39

АрмИнфо. Армения окажет очередное финансовое содействие Арцаху в размере 13 млрд 533 млн драмов. Соответствующее решение принято 25 ноября на заседании правительства РА.

Как заявил министр финансов Армении Тигран Хачатрян, представляя документ, 1,4 млрд драмов будет направлено на покрытие коммунальных расходов (за газ, электроэнергию и услуги связи) жителей Арцаха за декабрь месяц с.г. (1,446,565.0 тыс. драмов будет выделено правительству Республики Арцах на основе договора дарения- ред.).

Сумма в размере 12 млрд драмов (12,086,747,300 драмов) будет выделена правительству Арцаха в рамках межгосударственного кредита по процентной ставке в 0,001% годовых, со сроком погашения до 1 января 2025 года.

В частности, на выплату заработной платы и надбавок будет выделено 6,499,700.0 драмов, 1,226,526.2 драмов направят на выплату пенсий, на пособия - 349,355.0 драмов, на дотации общинам - 491,400.0 драмов, 1,446,565.0 драмов будет направлены на субсидирование декабрьских платежей за газ, электроэнергию и связь, на здравоохранение - 573,308.2 драмов. На социальные и образовательные программы будет направлено 587,560.0 драмов, а на накопительные отчисления - 680,950.0 драмов.

Глава Минфина Армении сообщил, что с начала текущего года финансовое содействие Армении Арцаху в рамках различных программ и дополнительных отчислений составило около 120 млрд 400 млн драмов. Помимо этого, госбюджет РА в ежемесячном режиме покрывал также коммунальные расходы жителей Арцаха и выплаты зарплат, пособий, пенсий, финансировал затраты сферы здравоохранения, социальных образовательных программ. В совокупности финсодействие достигло 134 млрд драмов. "С учетом того, что госбюджетом изначально планировалось финансирование в размере 64,9 млрд драмов, которое было освоено еще в июне с.г., то мы в 2021 году, с учетом данного финансирования, выделили 199 млрд драмов (около 415 млн долларов США по текущему курсу)", - пояснил Хачатрян.

Ранее АрмИнфо сообщало, что в 2022 году Армения более чем вдвое увеличит размер межгосударственного кредита, предоставляемого Республике Арцах на льготных условиях. Как говорится в проекте закона "О государственном бюджете РА на 2022 год", в будущем году госказна Армении направит 144 млрд драмов или 291,7 млн долларов США (расчетный курс армянского драма к доллару 493,6 драмов). В виде межгосударственного кредита, против 64,8 млрд драмов (131,2млн долларов США), заложенных госбюджетом на 2021 год. Отметим, что размер кредита на будущий год в проекте бюджета на 2022 год в том варианте, в котором был одобрен правительством 30 сентября, был прописан на уровне 144,5 млрд драмов.