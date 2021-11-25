Четверг, 25 Ноября 2021 12:38

АрмИнфо. За последние сутки в Армении провели 7 666 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 592 случая заражения (7,7%), при этом выздоровело 1 217 человек, скончалось - 40.

Согласно источнику, по положению на 11:00 25 ноября фактическое лечение получает 16 421 пациент.

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1 412 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 334 501 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 336 330 человек

(14,4% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело - 311 078 (92,5%), скончалось - 7 419 (порядка 2,1%).