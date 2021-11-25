Четверг, 25 Ноября 2021 12:03

АрмИнфо. Европейский союз и ВОЗ предоставили Медицинскому центру Св. Григория Просветителя (Сурб Григор Лусаворич) при Министерстве здравоохранения РА ультрасовременный рентгеновский аппарат для кабинета радиологии в рамках более широкого пакета помощи по профилактике распространения COVID-19 в стране.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, глава делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин, министр здравоохранения РА Анаит Аванесян, специальный представитель офиса ВОЗ в Армении Олег Стороженко посетили 24 ноября Медицинский центр, чтобы передать рентгеновский аппарат.

"Мы надеемся, что новое оборудование поможет Армении стимулировать борьбу с эпидемией, облегчая мониторинг лечения людей, улучшая выполнение клинических диагнозов. ЕС поддерживает армянский народ Армении в совместной борьбе с эпидемией COVID-19. Я рада посетить медицинский центр сегодня, когда исполнилась 4 годовщина со дня подписания соглашения о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве", - сказала посол ЕС в Армении Андреа Викторин.

В свою очередь специальный представитель офиса ВОЗ в Армении

констатировал, что Всемирная организация здравоохранения и

Европейский Союз продолжают поддерживать Армению в борьбе с COVID-19.

"Этот рентгеновский аппарат, позволяющий получить более качественное

изображение и проследить за течением заболевания, важен при лечении пациентов, госпитализированных с COVID-19", - добавил Олег Стороженко.

В свою очередь Аванесян напомнила, что МЦ Григор Лусаворич был перепрофилирован в клинику Covid-19 с первых дней эпидемии, полностью раскрывая свой технический и профессиональный потенциал в борьбе с пандемией. "Это оборудование, приобретение которого стало возможным благодаря нашим партнерам, позволит нам в короткие сроки проводить качественные обследования для лечения ваших пациентов", - сказала министр здравоохранения.

Отметим, что в рамках программы больницы, обслуживающие пациентов с COVID-19, были обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, медицинским оборудованием, необходимым для лечения: электрокардиографами, кислородными конденсаторами, аппаратами искусственного дыхания и мониторами для пациентов.