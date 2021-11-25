Четверг, 25 Ноября 2021 11:55

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в ходе состоявшегося телефонного разговора обсудили вопросы региональной безопасности, представляющие взаимный интерес.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян детально представил своему коллеге ситуацию, сложившуюся в результате недавней агрессии азербайджанских Вооруженных сил против суверенитета и территориальной целостности Армении. Он добавил, что очередная агрессия Азербайджана в отношении Армении является серьезной угрозой усилиям по установлению безопасности и стабильности в регионе.

Мирзоян высоко оценил позицию Ирана в отношении территориальной целостности и нерушимости границ Армении.

Министры иностранных дел двух стран также затронули ряд вопросов многопланового сотрудничества между Арменией и Ираном, выразив готовность приложить усилия для дальнейшего углубления отношений. Была подчеркнута важность осуществления взаимных визитов на высоком уровне.

Собеседники обменялись мнениями о расширении связей в торгово-экономической, инфраструктурной, энергетической сферах.

Была также отмечена важность реализации работ по многостороннему соглашению о создании международного транспортного коридора "Персидский залив-Черное море".