Среда, 24 Ноября 2021 15:35

АрмИнфо.Защита третьего президента Армении Сержа Cаргсяна продолжает требовать от депутата фракции "Гражданский договор" Хачатура Сукиасяна опровержения высказываний относительного проигрыша президентом 100 млн долларов в казино.

Так, 24 ноября в беседе с журналистами адвокат третьего президента Армении Амрам Макинян комментируя дело Сержа Саргсяна против депутата фракции "Гражданский договор" Хачатура Сукиасяна вновь подчеркнул беспочвенность обвинений.

"Мы со слов защиты Сукиасяна так и не поняли, готовятся они представить доказательства или нет. Но одно очевидно, таких доказательств не может быть, поскольку эти заявления беспочвенны. Третий президент республики никогда не опровергал слухи о поездке в город Баден-Баден. А что, там только казино? Речь не идет о Монте-Карло или Лас-Вегасе, известных своими казино. Баден-Баден курортный город с культурными достопримечательностями. Третий президент Армении, пользуясь предоставленными ему социальными гарантиями, провел свой отпуск в Баден-Бадене. Эту жвачку про Баден- Баден надо прекратить. Представив это вопрос, мы намерены поставить в нем точку", - заявил Макинян.

Касаясь вопроса о вызове Сержа Саргсяна в антикоррупционный комитет, адвокат отметил, что в вышеуказанном комитете может быть рассмотрено уголовное дело о чем угодно, если для этого есть пожелания на политическом уровне, и они, конечно, есть. При этом он добавил, что Серж Саргсян не был допрошен по этому уголовному делу, и он ничего не может сказать.

Отметим, что сегодня в суде общей юрисдикции города Ереван началось судебное заседание по иску третьего президента Армении Сержа Саргсяна против депутата от фракции "Гражданский договор" Хачатура Сукиасяна. По этому делу в качестве ответчика привлечен также аппарат Национального Собрания РА. Третий президент требует обязать Хачатура Сукиасяна опровергнуть с трибуны парламента заведомо клеветнические сведения, порочащие его добрую репутацию.

В ходе судебного заседания защита Саргсяна поинтересовалась у представителей Сукиасяна готовы ли они доказать, что третий президент Армении проиграл 100 млн долларов в казино Баден-Бадена. В ответ представитель Сукиасяна заявил, что доказательства будут представлены в свое время по решению суда.

Напомним, что выступая на заседании Национального Собрания РА, Хачатур Сукиасян заявил, что Серж Саргсян проиграл в казино более 100 млн долларов, в Баден-Бадене.