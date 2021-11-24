Среда, 24 Ноября 2021 15:05

АрмИнфо.Запланированная на 26 ноября трехсторонняя встреча в Сочи обусловлена стремлением Владимира Путина предотвратить возможность достижения какой-либо, не согласованной с ним, договоренности между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в рамках декабрьского саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.

Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель общественной организации "Свободный гражданин" Овсеп Хуршудян.

"На мой взгляд, российский президент ускорил временные рамки сочинской встречи именно с этой целью. Хотя, в целом, как сочинская, так и брюссельская встреча в числе всего прочего способствуют снижению напряженности между сторонами конфликта. Впрочем, отталкиваясь от имеющегося опыта, представляется возможным констатировать, что в случае недовольства Алиева итогами подобных встреч, оно неминуемо проявляется в виде азербайджанских военных провокаций в отношении Арцаха и Армении", - заметил он.

Текущая трехсторонняя повестка Армении, России и Азербайджана, на его взгляд, в первую очередь определяется требованиями Баку незамедлительно начать процесс определения границ с Арменией. Требованиями в рамках которых Москва по возможности также стремится данный процесс ускорить, будучи заинтересована в стабилизации ситуации на границах. Последнее, на взгляд Хуршудяна, позволит сторонам при посредничестве РФ перейти непосредственно к процессу разблокировки региональных коммуникаций.

По оценкам эксперта, все это еще более актуализируется особенно в свете наличия в Армении легитимной, повторно избранной власти. Власти имеющей крепкое большинство в парламенте, что позволяет избежать перспективы смены власти в стране на основе народного недовольства и смуты. "Насколько я понимаю из последних заявлений самого Никола Пашиняна, речь идет лишь о создании комиссии, которой предстоит определять основы, правовые нормы будущего процесса делимитации и демаркации", - заметил он.

"При этом, вне всяких сомнений, привлечение экспертов ОБСЕ или ЕС к трехстороннему формату в рамках которой будет действовать данная комиссия, исходит из интересов Армении. Президент Европейского совета Шарль Мишель, находясь в Ереване, озвучил готовность предоставить соответствующих экспертов для данного процесса. Это хоть в какой-то мере приблизит делимитацию и демаркацию к наилучшим европейским критериям в этой сфере. И, конечно, существенно понизит возможность манипулирования данным процессов в целях выбивания преференций и уступок из Армении и Азербайджана", - подытожил Хуршудян.