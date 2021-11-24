Среда, 24 Ноября 2021 15:02

АрмИнфо.Россия и Турция сегодня берут то и там, что просто легче взять. И это вполне нормально просто потому, что это весьма практично. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

"Турция, к примеру, на Кавказе, в общем-то сегодня пока проявляет притязания более геополитические, чем просо территориальные. А вот территориальные притязания турки осуществляют на севере Сирии, там, где живут туркоманы. И на примере 44-х дневной войны вокруг Карабаха мы все увидели, как Россия взяла то, что ей было позволено взять. Причем так, чтобы ее даже попросили это взять. Что было отражено в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года", - напомнил он.

Отсюда, согласно Дубнову, проистекают уже остальные действия Москвы в отношении Армении и Азербайджана. А именно, активно поддерживая Ереван, Москва рискует потерять через 4 года присутствие своих миротворцев в Карабахе. Отсюда стремление России к маневрированию между сторонами конфликта с целью сохранить собственные достижения по итогам прошлогодней войны. Таким образом, многолетние надежды Армении на Россию как на гарант неприкосновенности собственной независимости и суверенитета, на взгляд эксперта, не оправдались.

Причиной подобного положения дел Дубнов считает перемены в исторических реалиях. Просто потому, что все это время Россия являлась для Армении гарантом не столько против Азербайджана, сколько в собственном противостоянии со всем тюркским миром. Меж тем, сегодня Россия, на его взгляд, находится в состоянии совершенно другого, неоимперского тренда, в рамках которого наблюдается стремление к восстановлению новой имперской сущности России. Именно это, на взгляд эксперта является целью Кремля.

"Держать всех в напряжении", имея в виду серьезные дела в будущем в направлении восстановления империи в том или ином ареале. Империи, часть которой Карабах в виде своего протектората мы уже как бы прибрали к рукам. Именно здесь необходимо искать корни причин не позволяющих России вступиться за собственного военного союзника Армению. Имея в виду будущую неоимперскую политику, Азербайджан для Москвы важен и дорог уже сегодня. И совершенно не поддерживая подобную политику, просто исходя из исторических и текущих реалий, я констатирую - надеяться на Россию Армении точно не стоит", - подытожил Дубнов