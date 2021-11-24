Среда, 24 Ноября 2021 14:59

АрмИнфо. 24 ноября в 11:01 в Центр кризисного управления Тавушской области поступил сигнал о том, что на территории Национального парка <Дилижан> вспыхнул пожар. Как сообщает МЧС Армении, по предварительным данным загорелся травяной покров площадью 5-6 га.

На место происшествия выехала оперативная группа регионального спасательного управления СС МЧС и один боевой расчет пожарно­спасательного отряда.

В работы по тушению пожара были задействованы 11 пожарников­спасателей, 18 сотрудников Нацпарка <Дилижан> и 3 жителя села Гош.