Среда, 24 Ноября 2021 14:09

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев и заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук на встрече 24 ноября выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений, в том числе сотрудничества в экономической сфере, отмечено, что товарооборот в этом году увеличился на 7 процентов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы было подчеркнуто, что российские компании проявляют большой интерес к Азербайджану, отмечена важность поддержки Алиевым этой работы и сообщено, что одновременно со встречей ведутся переговоры между деловыми кругами Азербайджана и России.

На встрече широко обсуждалась деятельность российских компаний на территориях, перешедших под азербайджанский контроль после агрессии Азербайджана в отношении Арцаха, вопросы увеличения торгового оборота, взаимных инвестиций.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о деятельности трехсторонней комиссии под председательством заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении, а также о дальнейших планах. Алиев поблагодарил Алексея Оверчука за усилия в этой сфере.

На встрече также было отмечено, что скорейшее открытие транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией внесет вклад в стабильность и экономическое развитие в регионе.