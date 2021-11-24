Среда, 24 Ноября 2021 10:29

АрмИнфо. Парламент Нидерландов 23 ноября принял две резолюции по части конфликта между Арменией и Азербайджаном и армянских пленных.

Как сообщает посольство Армении в Нидерландах, в одной из резолюций парламент призывает правительство совместно с ЕС провести независимое расследование фактов конфликта между Арменией и Азербайджаном и в короткие сроки доложить парламенту о результатах.

Во второй резолюции упоминаются серьезные проблемы прав человека, свободы слова и свободы прессы в Азербайджане, которые еще больше усугубляются. В резолюции также затрагивается вопрос об армянских военнопленных, содержащихся по сей день, в Азербайджане.

Принимая во внимание участие в саммите Восточного партнерства, запланированного на 15 декабря Азербайджана - страны, далекой от ценностей Евросоюза, парламент Нидерландов призывает правительство сделать выводы относительно вышеупомянутой ситуации в ходе переговоров между ЕС и Азербайджаном в рамках ВП.